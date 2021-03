Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'érosion s'accentue, se rapproche des 5900 points Cercle Finance • 25/03/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - La lente érosion de l'indice parisien, entamée il y a près d'une semaine, se poursuit ce jeudi : le CAC 40 recule de 0,5 % à 5914 points, à l'instar des principales places boursières européennes. La veille, Wall Street avait clôturé en baisse, plombé par des statistiques décevantes. Depuis quelques jours, l'accélération de la troisième vague épidémique en Europe vient renforcer les inquiétudes entourant la croissance déclenchée par le retard pris au niveau des campagnes de vaccination. Les analystes de Capital Economics indiquent avoir revu à la baisse leur prévision de croissance pour la zone euro cette année, la ramenant de 4% à 3% du fait de la prolongation des mesures de confinement. 'La reprise sera probablement retardée jusqu'au troisième trimestre de cette année et nous pensons que le PIB ne retrouvera son niveau d'avant la pandémie qu'au second semestre 2022', explique le bureau d'études londonien. Hier, la Bourse de New York avait reculé suite à l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice PMI au mois de mars. Autre donnée décevante, les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont reculé de 1,1% en février. Aujourd'hui, cependant, les nouvelles en provenance des Etats-Unis étaient plutôt positives, avec les publications encourageantes de deux statistiques très attendues. Ainsi, la croissance des Etats-Unis a augmenté de 4,3% au quatrième trimestre 2020 en rythme annualisé, d'après la troisième estimation du produit intérieur brut (PIB) du Département du Commerce, alors que Jefferies l'attendait en confirmation à 4,1%. De plus, les inscriptions aux allocations chômage ont chuté la semaine s'achevant le 20 mars aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 684.000, contre 781.000 (chiffre révisé de 770.000 en estimation initiale) la semaine précédente. Toutefois, ces chiffres n'ont visiblement pas rassuré les investisseurs outre-Atlantique: le S&P 500 et le Nasdaq sont stables tandis que le Dow Jones lâche 0,3%. A Paris, le climat des affaires s'améliore nettement en mars 2021, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne sept points à 97, et se situe ainsi au plus haut niveau depuis le début de la crise sanitaire. D'un point de vue technique, les analystes mettent en évidence une tendance haussière qui tend à se fragiliser à Paris, où un premier point bas à 5850 points pourrait être annonciateur d'un changement de configuration. 'La réaction de l'indice CAC 40 sur ces premiers seuils supports d'inversion (5880 et 5850) sera déterminante', préviennent ainsi les équipes de Kiplink Finance. Du coté des valeurs, Suez et Schneider Electric annoncent la création d'une coentreprise spécialisée dans le 'digital water', pour développer et commercialiser une offre commune de solutions digitales innovantes pour la gestion du cycle de l'eau. AXA annonce des changements au sein de son équipe de direction dans les mois à venir pour mettre en oeuvre son nouveau plan stratégique Driving Progress 2023, présenté en décembre dernier, avec notamment une simplification de son Corporate Center. Total et MSC Croisières font part d'un accord portant sur la fourniture annuelle d'environ 45000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour les prochains navires de croisière de MSC Croisières propulsés au GNL et qui feront escale dans le port de Marseille. Total annonce de plus que sa filiale Saft a été sélectionnée par Colas Rail afin d'installer un système de batterie au nickel pour le compte de la Serbian Railways Infrastructure, en Serbie. De son côté, Thales a annoncé jeudi s'être allié avec Inetum, l'ancien Gfi Informatique, afin d'offrir des accès intelligents de passage aux frontières à trois aéroports espagnols.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.47%