Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'emploi US va occuper le devant de la scène Cercle Finance • 04/06/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, une certaine prudence dictant la tendance dans l'attente de la publication, en tout début d'après-midi, du dernier rapport sur l'emploi américain. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - recule de deux petits points à 6497 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre. Les investisseurs attendent avec impatience les chiffres mensuels de l'emploi américain, qui pourraient nourrir les spéculations sur un futur resserrement de la politique monétaire de la Fed. La publication du rapport du Département du Travail est attendue à 14h30. Selon les économistes, les Etats-Unis devraient avoir créé 650.000 emplois au mois de mai, après 266.000 nouveaux postes en avril. Il va s'agir d'une véritable épreuve de vérité pour les marchés, sachant que la statistique est l'une des plus suivies par les investisseurs et que la Fed a fait du retour au plein-emploi l'élément central de sa politique. Si les créations d'emplois devaient confirmer la bonne santé de l'économie américaine, la Réserve fédérale pourrait être tentée de lever le pied dans son soutien à l'économie en réduisant progressivement ses rachats d'actifs. 'Certains membres de la Réserve Fédérale font entendre leur petite musique, encore minoritaire, mais de plus en plus audible', fait ainsi remarquer Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. 'Le point d'inflexion des politiques monétaires n'est plus une hypothèse lointaine et improbable', ajoute-t-il. A l'inverse, une statistique décevante pourrait laisser craindre que la reprise s'essouffle déjà aux Etats-Unis et faire reculer Wall Street, d'autant que l'envolée des valeurs américaines cette année intègre le scénario d'un redressement vigoureux de l'activité . Les derniers indicateurs en date, notamment les indices ISM publiées cette semaine, sont néanmoins venus la robustesse de l'économie, justifiant a fortiori la possibilité d'un prochain resserrement monétaire.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.06%