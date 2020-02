Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'effet coronavirus s'estompe Cercle Finance • 12/02/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son redressement mercredi matin, les craintes liées au coronavirus s'apaisant sur fond remontée du pétrole et de tensions des rendements obligataires. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 11,5 points à 6065,5 points, laissant présager un début de séance dans le vert. 'Les données ayant trait au coronavirus laissent penser que sa propagation s'essouffle, ce qui renforce le sentiment favorable sur les marchés', expliquent ce matin les équipes de la banque danoise Danske Bank. D'après le courtier britannique Liberum, des spéculations quant à de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque populaire de Chine (BPC) contribuent également à la bonne orientation des marchés. 'L'amélioration du moral des troupes se traduit par une rotation qui voit les investisseurs délaisser les valeurs refuge pour privilégier les valeurs cycliques, tandis que les valeurs défensives repartent à la baisse', souligne le broker. La Bourse de Paris avait fini sur un gain de plus de 0,6% mardi, à quelques encablures seulement de son zénith des 6100 points atteint le 17 janvier dernier. L'Euro STOXX 50 a pour sa part établi un double zénith historique, à la fois en intraday et à la clôture hier soir, dans le sillage du DAX qui battait un nouveau record absolu à 13.668 points. Wall Street a également signé une nouvelle cascade de records, les investisseurs américains ayant été apparemment rassurés par les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui considère que 'l'expansion des valorisations n'a rien d'insoutenable'. L'effet coronavirus s'estompant, les opérateurs devraient logiquement continuer à privilégier les actifs ayant le plus souffert depuis le début de l'épisode épidémique. Après une longue série de séances de repli et une chute de 18% en six semaines, le baril de brut léger américain rebondit ainsi de 1,5% sur le NYMEX et repasse le palier des 50 dollars. Parallèlement, l'emprunt d'Etat américain de référence - le T-Bond à 10 ans - corrige et son rendement se tend de plus de quatre points à 1,59%. 'Il est quand même trop tôt pour crier à la fin de la pandémie et les marchés continueront de garder le sujet en tête', préviennent toutefois les analystes de Danske Bank.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.35%