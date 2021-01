Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'aversion pour le risque se généralise Cercle Finance • 28/01/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait une nouvelle fois ouvrir dans le rouge jeudi matin, dans un climat général toujours dominé par l'aversion au risque. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - lâche 68 points à 5389,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. Le moral des investisseurs s'est dégradé ces derniers jours en raison des inquiétudes entourant la mise en place des campagnes de vaccination au niveau mondial. Ce changement notable du sentiment de marché s'explique notamment par le bras de fer que se livrent l'Union Européenne et AstraZeneca, accusé par Bruxelles de fournir un nombre de doses nettement inférieur à ce qui avait été convenu et annoncé. Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé, a été forcée d'intervenir hier en appelant le groupe pharmaceutique à respecter ses obligations contractuelles, sociétales et morales. 'Le risque d'un report des campagnes de vaccination (...) en Europe, conjugué aux dicussions budgétaires au point mort autour du fonds de relance depuis quelques jours, font que l'incertitude des marchés sur la vigueur et le calendrier de la reprise s'est renforcée', expliquent ce matin les équipes de Danske Bank. Dans ces conditions, l'aversion pour le risque se généralise et la situation a même empiré hier à Wall Street, où les principaux indices ont tous fini sur des pertes de plus de 2%. Le communiqué de la Fed n'a pas eu d'impact notable sur les marchés, même si son président Jerome Powell a réitéré la politique accommodante de la banque centrale, prenant acte du récent ralentissement du rythme de la reprise. Si les incertitudes entourant les vaccins semblent avoir coupé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués, les 'techs' apparaissent particulièrement vulnérables à ces mauvaises nouvelles en raison de leurs riches valorisations en Bourse. Les titres Facebook et Tesla affichent ainsi de lourdes pertes en cotations après-Bourse suite à la publication, hier soir après la clôture des marchés, de résultats trimestriels décevants, tandis qu'Apple s'en est mieux sorti en dépassant largement les attentes du consensus. L'agenda économique s'annonce par ailleurs animé ce jeudi, avec notamment la première estimation du PIB de quatrième trimestre aux Etats-Unis, qui devrait avoir progressé de 4% environ sur les trois derniers mois de l'année.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.13%