CAC 40: l'aversion pour le risque domine après Wall Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en forte baisse jeudi matin dans le sillage de Wall Street et sous une nouvelle avalanche de résultats, alors que la séance sera marquée par les chiffres de la croissance américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison août - dévisse de 109 points à 7425,5 points, laissant entrevoir un début de séance sous le support majeur des 7500 points.



Le marché parisien avait achevé la journée d'hier sur un recul de 1,1% à 7513 points, pénalisée par le fort repli des valeurs du luxe suite aux résultats trimestriels décevants de LVMH.



La séance de jeudi sera marquée par une impressionnante série de résultats de sociétés, mais les investisseurs redoutent de mauvaises nouvelles susceptible d'accentuer le récent accès de faiblesse du marché.



A Paris, les nombreuses publications tombées dans la matinée risquent d'être diversement accueillies.



Si Sanofi a relevé ce matin ses perspectives pour 2024, STMicroelectronics a revu les siennes à la baisse, invoquant la frilosité de ses clients du secteur automobile.



Stellantis a dévoilé lui-même des résultats de premier semestre que le constructeur ne juge 'pas à la hauteur de (ses) attentes', reflétant à la fois un contexte industriel difficile et des difficultés opérationnelles.



Carrefour, Kering et Renault avaient déjà dévoilé leurs chiffres hier soir.



En Europe, plusieurs ténors de la cote comme Nestlé ou Roche ont également présenté leurs comptes ce matin.



Plombée par les performances décevantes d'Alphabet et Tesla, Wall Street avait signé mercredi sa pire séance de l'année, avec des dégagements qui se sont opérés sur un large front.



Le Nasdaq a décroché de plus de 3,6% sous l'effet d'un puissant mouvement vendeur qui a affecté lourdement les 'Sept Magnifiques' et les valeurs des semi-conducteurs, qui servaient de locomotives depuis fin octobre 2023.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs vont devoir examiner plusieurs indicateurs, à commencer par la première estimation de la croissance économique américaine qui sera publiée à 14h30.



Le consensus prévoit une croissance de 1,8% en rythme annualisé sur le deuxième trimestre.



Avant cela, la publication dans le courant de la matinée de l'indice Ifo sur le climat des affaires en Allemagne pourrait influer sur la tendance.



Les investisseurs restent par ailleurs dans l'attente de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure privilégiée de l'inflation de la Réserve fédérale américaine, qui sera publié demain.



Sur le marché obligataire, les rendements des Bunds allemands profitent du climat d'aversion au risque actuel, celui du Bund à 10 ans se stabilisant autour de 2,44%.



De l'autre côté de l'Atlantique, les rendements des T-Bonds se tendent de nouveau, avec une hausse de presque cinq points de base pour le papier à dix ans qui remonte à plus de 4,28%.



Un facteur d'incertitude supplémentaire pèse sur l'appétit pour le risque avec le repli des cours pétroliers.



Le prix du pétrole brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) livrable en septembre lâche 0,8% à 77 dollars, tandis que le Brent cède 0,7% vers 81,1 dollars.





