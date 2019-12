Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'attentisme prévaut en attendant l'indice ZEW Cercle Finance • 10/12/2019 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise mardi matin, les investisseurs continuant de prendre quelques bénéfices dans l'attente de rendez-vous économiques importants. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de neuf points à 5827,5 points, annonçant un début de séance en léger repli. La première séance de la semaine s'était opérée, hier, sous le signe d'allègements marginaux, avec un renforcement des dégagements au cours de la dernière heure de cotations. Au coup de cloche final, le CAC finissait au plus bas du jour, en repli de 0,6% vers 5837,2 points. En l'absence de véritables catalyseurs, l'attention des investisseurs va se concentrer sur les statistiques de la semaine afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture en cette fin d'année. Dans le contexte actuel d'incertitude économique, les investisseurs observeront de près l'indice ZEW du sentiment des investisseurs pour le mois de décembre en Allemagne, attendu dans le courant de la matinée. Malgré les incertitudes liées à la guerre commerciale, l'indicateur devrait avoir progressé de -2,1 à +3,5 ce mois-ci, à en croire les prévisions du consensus. Les volumes pourraient toutefois demeurer limités alors que débute aujourd'hui la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui devrait confirmer demain son approche 'prudemment optimiste' vis-à-vis de l'économie américaine. Au niveau graphique, le marché parisien reste confronté à la résistance majeure des 5905/5930 points, dernier rempart avant d'aller tester la barre symbolique des 6000 points selon les analystes techniques. A l'inverse, 'seule une correction sur la base inférieure des 5780 et 5750 points serait un signe annonciateur d'un changement de configuration', estiment les équipes de Kiplink Finance.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.67%