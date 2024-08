Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: l'attentisme et la prudence dominent information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs hésitant à s'engager à la veille des résultats très attendus de Nvidia, le géant américain de l'IA.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de sept points à 7620 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



L'attentisme et la prudence avaient déjà largement dominé sur les marchés hier, les intervenants peinant à trouver de nouveaux catalyseurs au 'rally' boursier signé sur les deux semaines écoulées.



Le marché parisien a conclu la séance de lundi sur un gain de moins de 0,2% à 7590 points, dans des volumes d'affaires qui sont restés très faibles avec à peine 1,3 milliards d'euros échangés.



Porté par les propos rassurants de Jerome Powell, le président de la Fed, depuis Jackson Hole, le CAC avait bondi de près de 2% sur l'ensemble de la semaine passée, ce qui lui a permis de revenir en territoire positif sur l'année (+0,6%).



Les investisseurs tentent maintenant de déterminer si le prochain mouvement sera haussier ou s'il pourrait y avoir un nouvel épisode de consolidation par rapport aux gains réalisés depuis le début du mois d'août.



A Wall Street, le Dow Jones a réussi à inscrire de nouveaux records historiques hier soir tandis que les rendements obligataires refluaient sur fond d'anticipations d'assouplissement de la politique monétaire américaine.



Sur le marché des taux, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se stabilise autour de 3,82%, évoluant toujours à des plus bas depuis le début de l'année.



'La baisse des rendements sur l'obligataire américain est l'un des principaux facteurs expliquant la bonne tenue des marchés boursiers', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'La baisse des rendements incite les investisseurs à se tourner vers d'autres devises que le dollar américain et aussi à chercher des opportunités sur d'autres marchés boursiers que celui des Etats-Unis', explique l'analyste.



La publication, demain, des résultats trimestriels de Nvidia, le fabricant de processeurs dédiés à l'IA, pourrait également permettre aux marchés de sortir de leur léthargie.



'Nous pensons que cette tendance positive sur les actions va perdurer et pourrait être renforcée si Nvidia est au-rendez-vous', indique Christopher Dembik.



Selon le consensus, le groupe californien devrait faire état d'un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars, soit une progression de 211% sur un an.



'Cela peut paraître énorme mais lors des derniers résultats trimestriels, Nvidia nous a habitué à de tels records', rappelle Christopher Dembik.



A l'issue de ses résultats présentés au mois de février, l'envolée du titre avait permis au S&P 500 de grimper de 2,1%, soit sa deuxième meilleure performance journalière cette année.



La réouverture de la Bourse de Londres, fermée hier pour le 'Summer Bank Holiday', pourrait également redynamiser les échanges.



La séance s'annonce en revanche assez peu chargée en indicateurs macroéconomiques, la seconde estimation du PIB allemand de deuxième trimestre et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devant constituer les deux principaux rendez-vous du jour.





