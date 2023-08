Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: l'attention des investisseurs tournée vers la Fed information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin, dans le prolongement de Wall Street la veille, les investisseurs attendant sans trop y croire un discours rassurant de la part du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, à l'occasion du sommet de Jackson Hole.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 12 points à 7218,5 points, annonçant un début de séance pour le moins prudent.



L'attention des opérateurs va se tourner à partir de 16h00 sur l'intervention du patron de la Fed, qui doit s'exprimer lors du symposium de Jackson Hole, rendez-vous annuel des principaux banquiers centraux de la planète.



Les intervenants de marchés espèrent déceler des indications montrant que la Fed est prête à mettre fin à son cycle de hausse de taux, tout en craignant d'être déçus.



Pour les économistes de Deutsche Bank, Powell devrait en effet s'abstenir de fournir des signaux trop évidents quant à l'évolution de la politique monétaire sur le court terme.



'Le message de dépendance aux données qui avait caractérisé le dernier FOMC a été suffisamment clair, et il est sans doute encore trop tôt pour abandonner cette approche', estime la banque allemande.



Depuis le début de la semaine, les volumes sont exceptionnellement faibles, signe que les investisseurs rechignent à s'engager, faute d'en savoir davantage sur les intentions de la banque centrale américaine.



La publication des résultats de Nvidia, bien meilleurs que prévu, n'aura pas été d'un grand soutien, pas plus que le récent reflux des rendements obligataires américains.



Dans ce contexte, les marchés d'actions américains ont fini dans le rouge jeudi, avec des pertes de 1,1% pour le Dow Jones et un dérapage plus préoccupant de 1,5% pour le Nasdaq, qui s'approche de son support majeur des 13.300 points.



A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 affiche un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,7%.





