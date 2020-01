Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : l'appétit pour le risque de nouveau secoué Cercle Finance • 08/01/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - Après sa pause de la veille, la Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi matin, l'appétit pour le risque faisant son retour avec l'attaque iranienne contre les Etats-Unis, qui fait redouter un regain des tensions géopolitiques. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - lâche 24 points à 5986,5 points, annonçant une ouverture dans le rouge. La tendance était déjà à la lourdeur en Asie dans la nuit, du fait des frappes menées par Téhéran contre les forces américaines en Irak en représailles à la mort du général Soleimani. Le risque d'un accroissement des tensions géopolitiques a en effet poussé le yen à la hausse, ce qui a logiquement pesé sur la Bourse de Tokyo qui perdait 1,6% en fin de séance. A Shanghai, l'indice composite SSE a clôturé en repli de 1,2%. La réaction des marchés est d'autant plus épidermique que l'heure semblait au retour au calme en l'absence d'éléments susceptibles d'aggraver une escalade restée jusqu'ici verbale. Le retour de l'aversion au risque conduit les investisseurs à privilégier des valeurs sûres comme l'or, dont l'once grimpe actuellement de 1% à 1590 dollars. 'Comme l'or n'a pas de limite à la hausse et bénéficie des rendements obligataires négatifs, le métal jaune pourrait fortement surperformer dans un environnement défavorable', estime un gérant parisien. Celui-ci estime son potentiel haussier à de près de 14%. Les indicateurs économiques du jour devraient moins peser sur la tendance que l'annonce des tirs iraniens, qui provoque un mouvement d'aversion au risque général sur les marchés. Les investisseurs prendront néanmoins connaissance des commandes de l'industrie en Allemagne et de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis. Mardi soir à Wall Street, les marchés avaient déjà fléchi sur le finish, basculant définitivement dans le rouge à un quart d'heure de la clôture.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.45%