Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : inversion de tendance encourageante à Wall Street Cercle Finance • 25/09/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert vendredi dans les premiers échanges dans la foulée du retournement à la hausse de Wall Street dopée, comme souvent, par ses composantes technologiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - progresse de 17,5 points à 4771 points, annonçant un début de séance légèrement positif. La Bourse de New York a réussi à clôturer sur une hausse symbolique jeudi soir, au lendemain d'une correction qui s'était soldée par des pertes allant de 2% à 3% pour les trois grands indices. Au coup de cloche final, le Dow Jones parvenait à grappiller 0,2% et le S&P 500 s'adjugeait 0,3%, un score suffisant pour permettre à l'indice de référence de repasser positif d'un cheveu sur l'ensemble de l'année 2020. Le Dow Jones a été maintenu à flot par les progressions d'Apple (+1%) et de Microsoft (+1,3%), qui ont largement compensé la rechute de 3,8% de Boeing. Les chiffres économiques du jour se sont neutralisés, même si la grande vigueur de l'activité dans le secteur immobilier continue de surprendre: les ventes de maisons neuves sont ainsi ressorties en hausse de 4,8% au mois d'août. Le dollar, qui s'était avancé dans la journée jusque vers 1,1626 face à l'euro, un zénith pour le mois de septembre, aurait pu peser sur les valeurs exportatrices, mais le billet vert s'est finalement replié en fin de journée pour revenir en direction de 1,1675 euro. Sur une note positive, James Bullard - le patron 'ultra-colombe' de la Fed de Saint Louis - a affirmé que l'économie américaine restait sur la trajectoire d'un retour à son rythme de croissance initial d'ici la fin de l'année, une façon d'accréditer le scénario d'une reprise en 'V'. A Paris, en l'absence d'un retour sur la base des moyennes mobiles de court terme entre 4850 et 4885 points, l'indice CAC 40 reste dans une spirale négative, préviennent les analystes de Kiplink Finance. 'Sur ce niveau de valorisation, les éléments d'inversion sont inexistants', estiment la société de Bourse parisienne. Seule statistique au programme ce vendredi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis paraîtront en début d'après-midi. D'après les économistes, les indices manufacturiers encourageants publiés durant l'été Outre-Atlantique laissent présager une nouvelle hausse des commandes, mais aussi des livraisons de biens d'équipement.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.71%