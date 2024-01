Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: initiatives limitées en l'absence d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note négative mercredi matin, les prises d'initiatives restant limitées sur les marchés avant une fin de semaine chargée sur le plan des indicateurs économiques et des résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - abandonne 23 points à 7411 points, laissant entrevoir un début de séance défavorable.



Après une entame de séance positive, la tendance s'était progressivement alourdie hier à Paris et le CAC avait fini par céder 0,3% à 7426 points, dans des volumes toujours très modestes avec à peine 2,3 milliards d'euros échangés.



Suite à une fin d'année 2023 en fanfare, le marché parisien a entamé une phase de molle consolidation depuis le début de l'année, qui l'a conduit à céder plus de 1,5% depuis le 1er janvier et à enfoncer le seuil important des 7500 points.



'Il ne faut cependant pas exagérer l'importance de ce mouvement, car malgré leurs variations erratiques de début d'année, les marchés d'actions continuent d'évoluer dans des tradings ranges limités depuis Noël, sans que rien ne permette de les orienter dans un sens ou dans l'autre', tempère Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Pour l'instant, aucune actualité n'a retenu l'attention des investisseurs, qui semblent être juste victimes d'une petite crise d'indigestion après l'exubérance excessive de la fin 2023, qui a laissé les marchés avec une gueule de bois un peu prolongée', ajoute-t-il.



A Paris, le CAC continue d'évoluer dans une zone de neutralité de court terme, bornée entre 7399 et 7512 points, selon les analystes techniques de Kiplink Finance.



'Pour repartir de l'avant et exercer une nouvelle séquence haussière, le CAC 40 devra refranchir 7475 points et le seuil symbolique 7500 points en force et en clôture', prévient la société de Bourse.



Ce climat d'attentisme devrait dominer jusqu'à la publication, demain, des données d'inflation aux Etats-Unis, qui contribueront à déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



La saison des résultats des entreprises américaines au titre du quatrième trimestre doit par ailleurs débuter vendredi, avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



La séance d'aujourd'hui risque d'être moins animée, en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.



Ls investisseurs jetteront quand même un coup d'oeil aux chiffres de la production industrielle en France, puis aux stocks des grossistes et aux réserves de pétrole aux Etats-Unis.





