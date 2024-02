Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: immobile ou presque avant le PIB américain information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir pratiquement inchangée mercredi matin dans l'attente des derniers chiffres de la croissance économique américaine, qui paraîtront en début d'après-midi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - grignote 4,5 points à 7970,5 points, laissant entrevoir un gain symbolique au coup d'envoi des échanges.



Après leur impressionnante progression depuis le début de l'année, les marchés boursiers commencent à donner des signes d'essoufflement depuis quelques jours, une respiration que beaucoup d'investisseurs considéraient comme nécessaire.



L'ensemble des grands indices boursiers mondiaux campent désormais autour de leurs récents plus hauts historiques, ce qui montre que les investisseurs hésitent à pousser plus haut des valorisations souvent jugées élevées.



La publication, à 14h30, d'une deuxième estimation de la croissance américaine sur le quatrième trimestre 2023 pourrait redonner un peu d'élan aux Bourses mondiales.



Les analystes s'attendent à ce que le Département du Commerce confirme la forte croissance de 3,3% enregistrée par l'économie américaine sur les trois derniers mois de l'année.



Mais la bonne tenue des indicateurs économiques aux Etats-Unis pourrait aussi venir mettre à mal la perspective d'une baisse prochaine des taux de la Fed.



Si l'activité reste solide Outre-Atlantique, voire s'améliore, en quoi un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale pourrait-il être justifié?



En cela, l'annonce demain de l'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Fed pour évaluer l'inflation, fera office de test.



En Europe, certains indicateurs semblent indiquer un début d'amélioration - à l'instar des PMI publiés la semaine passée - mais le tableau d'ensemble reste globalement maussade.



L'indice du climat des affaires en zone euro, attendu dans la matinée, pourrait montrer que le sentiment économique a passé son point bas, sans toutefois envoyer le signal d'un net rebond de la croissance.



Les marchés obligataires européens poursuivent leur dégradation, le rendement à dix ans allemand remontant au-delà de 2,46%, un niveau plafond remontant à début décembre 2023.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, qui avait eu tendance à refluer dans le contexte d'euphorie boursière du début d'année, repart également à la hausse, à plus de 4,31%.



Du côté des changes, le dollar continue de faire grise mine dans le sillage des médiocres statistiques dévoilées hier aux Etats-Unis, ce qui permet à l'euro de s'accrocher à la barre de 1,0825.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers consolident en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le Brent lâche 0,6% à 83,1 dollars tandis que le WTI américain cède 0,6% à 78,4 dollars.





