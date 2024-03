Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: hausse timide avant le discours de Powell information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse mercredi matin, dans un marché qui s'annonce étroit en attendant l'allocution de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, devant le Congrès américain.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison mars - sur l'indice CAC 40 grappille 1,5 points à 7945 points, laissant entrevoir un gain d'à peine 0,2% à l'ouverture.



Les investisseurs vont largement avoir de quoi retenir leur attention au cours de la séance à venir, entre statistiques sur l'emploi américain et indicateurs mesurant l'activité économique en zone euro.



Mais c'est l'audition semestrielle de Jerome Powell, le patron de la Fed, cet après-midi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants qui devrait constituer le grand rendez-vous du jour.



En dépit de la bonne santé de l'économie américaine, les opérateurs espèrent être rassurés quant aux intentions de la Fed en matière de trajectoire des taux.



Les traders s'attendent à ce que Powell réaffirme sa volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs, mais ils seront quand même à l'affût du moindre indice évoquant une telle possibilité.



'Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il dévoile beaucoup d'informations concernant le processus de baisse des taux', tempère Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



'Il devrait simplement confirmer que la banque centrale va, à un certain stade, baisser les taux mais que c'est encore trop tôt pour le faire', explique-t-il.



Outre le discours parlementaire de Jerome Powell, la journée sera marquée par la publication, dans la soirée, du Livre Beige de la Fed, qui devrait décrire une économie américaine certes en croissance, mais modeste, loin de l'euphorie récemment constatée sur les marchés d'actions.



Avant cela, les investisseurs auront pris connaissance de l'enquête ADP sur le l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, qui sera suivie de près deux jours avant le rapport mensuel du Département du Travail.



En Europe, la matinée sera animée essentiellement par les chiffres des ventes au détail en zone euro, qui devraient confirmer que les ménages européens sont aujourd'hui plus enclins à épargner qu'à consommer.



Beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours, ce qui pourrait limiter les gains des marchés boursiers, même en cas de bonnes surprises, sachant que bon nombre d'indices évoluent à des plus hauts historiques.



A tel point que certains analystes redoutent actuellement la formation d'une 'bulle' sur les marchés financiers.



'Cela pourrait d'ailleurs justifier une politique monétaire restrictive pendant un certain temps dans la mesure où des baisses de taux prématurées risqueraient de faire gonfler davantage les prix des actifs et générer une nouvelle vague de tensions inflationnistes', prévient-on chez JPMorgan.



Si elles reconnaissent que les marchés d'actions pourraient effectivement avoir besoin de faire une pause, les équipes d'eToro estiment, elles, que la hausse est soutenue par de solides fondamentaux.



'Les marchés ont tendance à suivre les tendances, ce qui signifie que les nouveaux sommets entraînent souvent d'autres sommets', rappelle ainsi Ben Laidler, stratégiste mondial pour le néocourtier israélien.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.15%