CAC 40: hausse prudente dans le sillage du Nasdaq

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre mardi son timide rebond entamé la veille dans le sillage du redressement de Wall Street, qui a été tiré par une chasse aux bonnes affaires malgré un contexte d'inquiétudes quant à l'évolution des taux d'intérêt.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - gagne 22 points à 7481,5 points, laissant entrevoir une ouverture en territoire positif.



Après avoir perdu jusqu'à 0,6% et enfoncé le seuil des 7400 points hier en milieu de matinée, le marché parisien avait retrouvé quelques couleurs en seconde partie de séance pour finir sur un gain de 0,4% à 7450 points.



La tendance a largement bénéficié du rebond de Wall Street, qui a matérialisé sa meilleure séance de l'année avec une hausse de 2,2% pour le Nasdaq Composite, à la faveur principalement de la vigueur des fabricants de semi-conducteurs.



Cette journée de mardi pourrait être teintée de davantage de prudence, avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (jeudi) et alors qu'approche la saison des résultats trimestriels Outre-Atlantique.



'C'est une nouvelle séance attentiste qui nous attend en Bourse avant une fin de semaine qui s'annonce plus mouvementée', pronostique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Il faut s'attendre à ce que l'aversion au risque connaisse un petit sursaut en fin de semaine', prophétise-t-il, tout en rappelant que seule la prochaine réunion de la Réserve Fédérale permettra d'apporter un peu de visibilité sur l'évolution de la politique monétaire.



Seuls des indicateurs économiques de second plan (production industrielle allemande, chômage en zone euro, balance commerciale américaine) figurent à l'agenda du jour.



Les échanges restent marqués par la forte baisse des cours pétroliers avec un Brent qui perd encore 0,1% à 76,1 dollars le baril. La contraction atteint 0,2% pour le WTI américain, qui se traite à 70,6 dollars.



Une telle baisse soulage les anticipations inflationnistes qui s'étaient renforcées la semaine dernière avec le détournement des tankers et du fret maritime en provenance d'Asie par le Sud de l'Afrique, l'accès au canal de Suez par la Mer Rouge s'avérant peu sûr.



Cette détente a entraîné une embellie des marchés obligataires qui est moins évidente ce matin: le rendement des T-Bonds US revient au-dessus du seuil critique des 4%. En Europe, son équivalent allemand remonte à 2,13%.





