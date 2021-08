Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : hausse prudente avant les statistiques du jour information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sur une tendance prudemment haussière mardi en début de séance, à quelques heures de la publication des chiffres de l'inflation en zone euro, qui pourraient relancer le débat sur l'évolution de la politique monétaire de la BCE. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - s'adjuge 18,5 points à 6703 points, annonçant une ouverture favorable pour cette dernière séance du mois d'août. La séance sera animée par de nombreux indicateurs économiques, dont les derniers chiffres de l'emploi en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board aux Etats-Unis. Cette dernière statistique pourrait être affectée par la vague de variant Delta qui s'est développée ces dernières semaines Outre-Atlantique. Les investisseurs attendent surtout de connaître, à 11h00, l'estimation rapide des prix à la consommation dans la zone euro au lendemain de l'annonce d'une nouvelle accélération de la hausse des prix en Allemagne. Les économistes prévoient en moyenne une inflation de 2,7% en août sur un an, ce qui constituerait un record depuis 2011. Ces chiffres sont susceptibles de faire réagir l'euro, très sensible à toute indication de nature à peser sur la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). La BCE, qui s'est fixé un objectif d'inflation de 2% en rythme annuel, a déjà expliqué qu'elle ne prévoyait pas de réagir à un choc inflationniste qu'elle explique par un effet rattrapage post-pandémie et des effets techniques purement transitoires. Hier, le marché parisien avait fini la séance en hausse de moins de 0,1% après être resté durant toute la séance prisonnier d'une fourchette allant de 6680 à 6696 points, dans un volume anémique de 1,7 milliard d'euros. Mais la Bourse de Londres était fermée hier pour le 'Summer Bank Holiday', privant les échanges de quelques arbitragistes qui auraient pu animer les échanges à Paris. En attendant, la Bourse de New York a poursuivi son ascension inexorable lundi en entamant la semaine sur de nouveaux records. Wall Street semble donc bien partie pour aligner un septième mois de hausse consécutif, ce mois d'août étant le plus positif depuis avril pour le S&P 500, avec à ce stade un gain de l'ordre de 3%.

