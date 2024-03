Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: hausse prudente avant le long week-end de Pâques information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble bien partie pour prolonger son mouvement haussier jeudi matin avant le long week-end de Pâques, même si la tendance est susceptible d'évoluer en fonction des statistiques du jour.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin avril - se traite à 8243 points, soit une progression de 19,5 points laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



L'indice parisien a regagné du terrain au cours des deux derniers jours pour finalement signer un nouveau record absolu de clôture, au-delà du seuil des 8200 points, dans la soirée d'hier.



Le CAC évolue néanmoins sur de très faibles écarts et dans des volumes limités, les investisseurs semblant vouloir reprendre leur souffle à l'issue d'un premier trimestre particulièrement faste pour les marchés d'actions.



'La volatilité est réduite, les volumes sont faibles, la tendance de fond est toujours haussière. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en Bourse en ce moment', commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Le CAC 40 affiche à ce stade un gain limité de l'ordre de 0,6% sur cette semaine écourtée pour cause de Pâques, ce qui porte à près de 9% ses gains depuis le 1er janvier.



La séance du jour devrait de nouveau être animée par les indicateurs économiques, notamment la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre, qui devrait logiquement être confirmée à 3,2%.



Les investisseurs surveilleront également, aux Etats-Unis, les chiffres des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.



Les marchés boursiers européens seront fermés demain pour le Vendredi Saint, tout comme Wall Street.



Les investisseurs accuseront donc un temps de retard par rapport à la publication, prévue demain, de l'indice PCE aux Etats-Unis, qui pourrait apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.



Si la Bourse de New York rouvrira dès lundi, les portes des marchés boursiers européens resteront, elles, closes jusqu'à mardi matin.



Dans ce climat d'attentisme avant le week-end pascal et à la veille d'une statistique américaine majeure, l'euro évolue sans grand relief et glisse doucement vers la zone de 1,0820 face au dollar.



Sur le marché obligataire, la détente s'impose toujours et le rendement des Treasuries à dix ans confirme son repli sous la barre des 4,20%, tandis que le dix ans allemand cède également du terrain à 2,29%.



Le marché pétrolier se redresse modestement en dépit de l'annonce, hier, d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



'L'absence récente de catalyseur avait poussé les fourchettes de fluctuation moyennes mobiles sur quatre semaines du WTI et du Brent à leur niveau le plus bas des dix dernières années', fait remarquer Ole Hansen, le responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank.



'Mais, lentement mais sûrement, le cours du brut s'est mis à rebondir depuis décembre', observer l'analyste, citant l'impact des attaques des Houthis en mer Rouge, mais aussi celles perpétrées par des drones ukrainiens contre des raffineries russes.



Le Brent prend actuellement 0,3% à 86,4 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,5% à 81,7 dollars.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.26%