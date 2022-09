CAC 40: grosse douche froide en réaction au 'CPI', tout chute

(CercleFinance.com) - C'est la douche froide : les chiffres de l'inflation US prennent les anticipations à contrepied et le CAC40 passe de 6.394 à 6.286 en 1/2 heure (de +1% à -0,7%).

Cette correction met fin à une série de cinq séances de hausse, même scénario pour l'Euro-Stoxx50 qui lâche 1% à 3.610, le DAX cède -1% contre +1,1% à 14H28.

L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) pour le mois d'août progresse de +0,1% au lieu de -0,1 à -0,2% attendu.

Le Département du Travail révèle que l'indice des prix à la consommation américain s'établit à 8,3% en août par rapport au même mois de l'année dernière, un taux annuel en baisse après celui de 8,5% du mois précédent, mais Jefferies anticipait un repli à 8%, dans le sillage des prix des carburants sur le sol US.

Hors énergie (+23,8%) et produits alimentaires (+11,4%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 6,3% le mois dernier, un niveau là aussi supérieur à celui de 6% qu'anticipait Jefferies et la plupart des brokers comme Goldman Sachs.

En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre juillet et août 2022, les prix à la consommation des Etats-Unis se sont accrus de 0,1% en données brutes et de 0,6% hors énergie et produits alimentaires: ceci dément l'espoir que le pic d'inflation avait été dépassé au mois de juillet.

'Si l'inflation coeur venait à remonter, cela viendrait infléchir une série de trois mois de décrue et mettrait un peu plus de pression sur la Fed pour durcir le ton lors de sa réunion du 19 septembre', met en garde La Financière de l'Echiquier.

Ce matin, les marchés avaient réagi positivement à l'indice ZEW en vertu du principo 'mauvaise nouvelle = bonne nouvelle: le baromètre ZEW du climat économique pour l'Allemagne a chuté de 6,6 points pour atteindre une valeur de -61,9 en septembre, tandis que celui de la situation économique a diminué assez fortement de 12,9 points pour s'établir actuellement à -60,5.

'La perspective de pénuries d'énergie en hiver a rendu les attentes encore plus négatives pour une grande partie de l'industrie allemande. En outre, la croissance en Chine est évaluée de manière moins favorable', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.

Pour l'ensemble de la zone euro, le sentiment des experts des marchés financiers concernant le développement économique a chuté de 5,8 points à -60,7 et celui de la situation actuelle a plongé encore plus fortement, de 16,9 points à -58,9.du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui pourrait alimenter les craintes sur la croissance européenne.

La Bourse de New York est attendue en net repli (-1,4% pour le Dow Jones, -2% pour le S&P500) avec -2,5% pour le Nasdaq plus sensible à la tension des taux alors que le rendement des Treasuries à dix ans reprend 8 points de base, à 3,442%, flirtant avec les pires niveaux de la mi-juin.

Le '2 ans' s'envole de +14Pts au-delà des 3,70%, le '1 an' de près de +20Pts à 3,86%, record annuel pulvérisé.

Le Bund allemand se tend de +9Pts direction de 1,735% (contre 1,75% avant hier), nos OAT affichent +8Pts à 2,295%.

Le dollar remonte fort (+1,2%), passant de 1,0140 à face à l'euro à 1,0010.

Les cours du pétrole continuent leur mouvement de yo-yo après avoir nettement progressé hier sur des rumeurs d'un possible embargo européen sur les produits pétroliers russes. Le baril de Brent lâche 1% vers 93,2 dollars et le brut léger -1,2% à 87,1$.

Du coté des valeurs, Bouygues Travaux Publics enrichit son offre de solutions d'infrastructures pour l'éolien offshore, avec l'acquisition exclusive de la technologie d'embase flottante OO-STAR, détenue par Floating Wind Solutions. Cette technologie permet de s'adapter à un grand nombre d'environnements marins, de réduire l'empreinte carbone de l'infrastructure des fermes éoliennes et de diminuer les coûts d'exploitation et de maintenance.

Aveva serait sur le point de conclure un accord avec Schneider selon Sky News. Schneider pourrait racheter Aveva sur la base d'une valeur de 9 milliards de livre sterling.

Selon Sky News, les deux groupes discuteraient du rachat de 40% d'Aveva que Schneider ne possède pas déjà sur la base d'un prix de plus de 30 £ par action. Schneider détient déjà 60% du capital. Ce montant valoriserait le prix d'achat des 40% à environ 3,5 milliards de livre sterling. Cet accord devrait être conclu avant le 21 septembre selon des sources bancaires interrogées par Sky News.

Air Liquide annonce la vente de ses activités Industriel Marchand en Arabie saoudite à Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment, une co-entreprise d'Air Products pour son activité Industriel Marchand en Arabie saoudite. Cette cession est non significative sur l'ensemble du périmètre d'Air Liquide dans la zone Afrique Moyen Orient et Inde.