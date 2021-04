Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 'GR' : record absolu, mais à la marge et sans volume Cercle Finance • 08/04/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le CAC40 'GR' inscrit à 17.207 un nouveau record absolu, mais c'est 'à la marge' -et surtout sans volumes- puisque le précédent record (17.172) remontait au 6 avril. L'indice n'était cependant pas parvenu à clôturer au-dessus des 17.100, par 2 fois et en ce jeudi, il en termine à 17.191, presque 100Pts de mieux que la veille. La dernière oscillation entre 16.920 et 16.435 induisait un objectif de 17.400Pts qui semble à portée de main (+1,3%).

Valeurs associées CAC 40 GROSS TR Euronext Paris +0.04%