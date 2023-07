CAC 40 'GR': nouveau double record à 22.555 (top et clôture) information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:47

(CercleFinance.com) - CAC 40 'GR' bondit de +2% et pulvérise nouveau record à 22.555 (et 22.520 en clôture), bien au-delà du précédent record des 22.430 du 19 mai, et plus loin encore de la précédente meilleure clôture des 22.370 du 22 mai.

Serait-ce le soulèvement décisif de la résistance des 22.400 de fin mai puis 3 et 21 juillet.

La hausse flirte avec +19% de hausse depuis le 1er janvier, une des plus fortes progressions du 21ème siècle sur les 7 premiers mois de l'année, avec des multiples très élevés et des taux au plus haut depuis mai 2001 : une telle performance boursières n'a jamais été observée sur de telles bases en 140 ans.