Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: gains limités en attendant de nouveaux catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 08:33









Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa molle consolidation vendredi matin dans un marché qui éprouve visiblement le besoin de souffler après son début d'année tonitruant. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - avance de 37,5 points à 7365,5 points, annonçant une poursuite du modeste rebond amorcé la veille. Après avoir enchaîné quatre séances consécutives de repli, le marché parisien était parvenu à se redresser timidement hier en signant un gain de 0,25% à 7317 points, tiré notamment par les bons résultats d'AXA. Suite au bon parcours réalisé depuis le début de l'année (déjà +13% pour l'indice CAC), les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair sur l'économie et les taux. 'L'indice CAC 40 marque un coup d'arrêt sur la zone des 7300 points, mais le fait le plus marquant est sa surprenante force de résilience', soulignent ainsi les analystes techniques de Kiplink Finance. 'Le maintien de ce niveau semble devenir assez déterminant pour rester en tendance haussière et conserver un objectif de court terme à 7375/7400 points', souligne la société de Bourse. 'A contrario, une poursuite de la pression baissière vers le support des 7205 points pourrait entrainer un changement de configuration plus durable', préviennent les chartistes. La prudence devrait rester de mise ce matin dans l'attente d'une mesure phare de l'inflation aux Etats-Unis. Au vu du récent regain d'inquiétudes concernant l'inflation, les investisseurs ne manqueront pas de suivre, en tout début d'après-midi, les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains. Cette statistique s'accompagne en effet de l'indice des prix dit 'core PCE', le baromètre de l'inflation préféré de la Réserve fédérale. Le consensus table sur une progression de 4,3% sur un an au mois de janvier, contre 4,4% en décembre. 'L'inflation du CPI n'a que faiblement ralenti en janvier', rappellent les économistes d'Oddo BHF. 'On peut s'attendre à un résultat similaire

sur l'inflation au sens de l'indice PCE', ajoutent-il. 'Pas de quoi rendre la Fed plus accommodante à court terme', résume la banque privée. Après une longue séquence de dégradation depuis le début du mois, les marchés obligataires se redressent eux aussi, avec des acheteurs qui reprennent peu à peu la main. Une nette détente s'opère en particulier aux Etats-Unis, où le rendement des Treasuries à 10 ans recule sous les 3,88% après avoir culminé à 3,96% en début de semaine, un plus haut depuis novembre dernier. Sur le marché des changes, le dollar poursuit tranquillement sa remontée en reprenant encore un peu de terrain face à l'euro, dans la zone de 1,0590.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.30%