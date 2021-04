Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : gagne 0,5%, stats et résultats au programme du jour Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'indice parisien gagne près de 0,5%, à 6341 points, à l'entame d'une séance qui s'annonce comme la plus chargée de la saison des résultats. Porté par les titres bancaires, le marché parisien a inscrit hier sa meilleure clôture annuelle, à 6307 points, mais les observateurs estiment qu'il est difficile d'évoquer un véritable 'rally' haussier au vu de la faiblesse des volumes. Les excellents résultats publiés hier soir par les géants américains de la 'tech' pourraient peut-être changer les choses. Facebook a en effet annoncé mercredi soir un quasi-doublement de son bénéfice net au premier trimestre, soit 3,3 dollars de profit par titre contre 2,6 dollars attendu, ce qui devrait lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets en Bourse aujourd'hui. Plus attendu encore, Apple a dévoilé un chiffre d'affaires de 89,6 milliards de dollars, contre un consensus de 77 milliards, boosté par la demande pour l'iPhone 12 et les ventes de services. Son profit par action ressort à 1,40 dollar, contre une estimation d'un dollar tout juste. Le groupe de Cupertino a prévu de relever en conséquence son dividende, mais l'annonce la plus spectaculaire est que le plan de rachat d'actions sera porté à 90 milliards de dollars. De son côté, la conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, n'a, elle, apporté aucun élément nouveau hier. Comme prévu, la Réserve fédérale va continuer son programme d'assouplissement quantitatif (QE) afin de maintenir les taux d'intérêt à long terme à un niveau très bas, malgré des signaux de reprise encourageants. Les intervenants de marché seront particulièrement attentifs à la parution, en tout début d'après-midi, de la première estimation du PIB américain de premier trimestre. A titre d'information, les prévisions établies par les analystes varient entre +5% et +10%, avec une estimation médiane qui ressort autour de 7%. Les chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis sont aussi attendus à 14h30. En attendant, les investisseurs pourront prendre connaissance de plusieurs publications trimestrielles des valeurs hexagonales. Total (+1,5%) a ainsi publié un résultat net ajusté part du groupe en croissance de 69% à trois milliards de dollars, soit 1,10 dollar par action, un BPA sensiblement supérieur à l'estimation moyenne des analystes. STMicroelectronics (+3%) annonce un résultat net en hausse de 89,6% en variation annuelle, à 364 millions de dollars, et une marge d'exploitation qui s'est améliorée de 420 points de base, à 14,6%. Airbus Group (s+2,3%) a dévoilé un résultat net consolidé de 362 millions d'euros, contre une perte nette de 481 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté consolidé en croissance de 147% à 694 millions. Enfin, Suez a fait état ce matin d'un résultat d'exploitation (Ebit) de 340 millions d'euros, faisant ressortir une croissance organique de 39% par rapport au premier trimestre 2020. Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit au-delà des 4,2 milliards d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.50%