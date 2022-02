CAC 40: fragile accalmie, mais les tensions demeurent information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 08:36

(CercleFinance.com) - Après les secousses géopolitiques des derniers jours, la Bourse de Paris devrait poursuivre sa tentative de stabilisation mercredi matin, dans un contexte toujours dominé par les tensions entre l'Ukraine et la Russie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - grappille quatre petits points à 6788,5 points, annonçant une ouverture sans grand changement, voire en très légère progression.



Le marché parisien avait réussi à clôturer la séance d'hier autour de l'équilibre, à 6787 points, mais le CAC affiche encore un repli de plus de 2,3% depuis le début de la semaine et l'envenimement du dossier ukrainien.



Si la tendance apparaît désormais un peu plus favorable aux actions, les inquiétudes demeurent avec l'annulation de la rencontre prévue demain entre le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov.



Pour le moment, l'annonce des sanctions décidées par l'Union Européenne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis à l'encontre de Moscou n'a cependant pas provoqué de stress supplémentaire sur les marchés.



'Sauf si la Russie décide d'avancer militairement en Ukraine au-delà des territoires séparatistes, et donc d'envahir l'Ukraine, le potentiel de baisse semble donc relativement limité sur les indices européens à partir de maintenant', estime ainsi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France



En raison de la vigueur persistante de l'inflation aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, les investisseurs ne peuvent plus compter sur le soutien monétaire des politiques monétaires de la Fed et de la BCE.



Conséquence, l'évolution de l'indice CAC 40 se fait désormais sur la base de grandes embardées, au gré des évolutions des derniers développements géopolitiques.



Les analystes techniques de Kiplink Finance font remarquer que le CAC 40 a fortement décroché cette semaine, pour nettement s'éloigner du seuil symbolique des 7000 points.



'Cette clôture de rupture entraîne l'indice parisien sous le premier support d'inversion à 6850 points et très proche du second à 6750 points', souligne la société de gestion parisienne.



'Autant dire que l'indice CAC 40 vient de rapidement tomber en zone de retournement de tendance', prévient Kiplink.



L'intermédiaire craint que cette dynamique finisse par emporter l'indice sur son support de moyen terme de 6500 points, soit un rétropédalage de cinq mois.



Ce mercredi, les investisseurs seront attentifs, sur le plan macroéconomique, aux derniers chiffres des prix à la consommation dans la zone euro, un indicateur privilégié de l'inflation.