CAC 40 : finir le troisième trimestre sur une note positive?

Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre jeudi son redressement amorcé la veille, même si les investisseurs semblent rester prudents avant la parution de plusieurs indicateurs sur l'économie. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - avance de 53 points à 6612 points, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'indicateurs jugés plutôt préoccupants concernant l'activité manufacturière en Chine. Publié dans la nuit, l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois s'est établi à 49,6 en septembre, contre 50,1 en août, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques. Pour mémoire, un indice inférieur à 50 points reflète une contraction de l'activité. Pékin évoque un ralentissement dû au relâchement des activités des usines dans les secteurs à forte intensité énergétique, mais les économistes y voient plutôt les conséquences des restrictions prises pour enrayer la circulation du variant Delta. S'ajoutent à cela les diverses annonces relatives au renforcement du contrôle de l'Etat dans plusieurs secteurs-clé, tels que la technologie, l'éducation et la construction résidentielle. Sur une note plus positive, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier a, lui, progressé à 53,2 en septembre, contre 47,5 en août. Les intervenants de marché vont prendre connaissance dans la journée des derniers chiffres du chômage dans la zone euro, de l'inflation préliminaire en Allemagne et de la troisième estimation du PIB américain de 2ème trimestre. Toutes ces statistiques permettront aux opérateurs de savoir où en est la reprise économique après plusieurs séances marquées par les inquiétudes entourant la remontée des taux et la vigueur des prix de l'énergie. Hier, le marché parisien avait repris 0,8% à 6561 points, incapable d'effacer ne serait-ce que la moitié de son lourd repli de mardi (-2,1%). Si craintes autour de la remontée des taux réels n'ont pas disparu, les investisseurs pourraient avoir à coeur de terminer le troisième trimestre sur une note positive. A ce stade, l'indice CAC 40 affiche encore un gain de 0,8% depuis le 30 juin. A New York, les marchés d'actions américains n'ont pas su rebondir après leur quasi-correction de la veille. Le S&P 500 n'a repris que 0,1% tandis que le Nasdaq s'est replié d'environ 0,2%. Si les rendements obligataires ne se détendent pas ce jeudi, ils ont au moins le mérite de se stabiliser. Les T-Bond américains évoluent autour de 1,53%, les OAT ressortent à 0,14% et les Bunds allemands se tendent à peine, à -0,20%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.56%