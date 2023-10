Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: faibles écarts en attendant des indicateurs-clé information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait encore ouvrir sur de faibles écarts mardi matin à l'entame d'une séance qui sera marquée par plusieurs indicateurs-clé, en attendant le début de la réunion de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grappille 19 points à 6856 points, signe avant-coureur d'une progression limitée en début de séance.



Le marché parisien avait achevé la première séance de la semaine sur un gain modeste de 0,4%, à 6825 points, sous l'effet de quelques rachats à bon compte ciblés sur des valeurs qui avaient beaucoup souffert ces dernières semaines.



Soutenue par les grands valeurs technologiques, telles qu'Amazon ou Microsoft, Wall Street a également débuté la semaine sur un rebond qui lui lui a permis d'effacer la moitié des pertes de la semaine passée.



Les investisseurs semblent persuadés que la réunion de la Réserve fédérale, qui s'ouvre aujourd'hui, fournira enfin quelques motifs d'espoir concernant le début d'un cheminement vers un 'pivot' dans sa politique monétaire.



'Nous sommes convaincus que le processus de hausse des taux est désormais arrivé à son terme (...) et que nous arrivons désormais sur une période de stabilité pendant plusieurs mois', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



De son côté, la Banque du Japon (BoJ) a officialisé mardi un nouvel assouplissement du contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, désormais autorisés à évoluer au-delà du plafond de 1%.



Côté indicateurs macroéconomiques, seront publiés dans la matinée les premières estimations de la croissance économique en zone euro au troisième trimestre et de l'inflation du mois d'octobre en zone euro.



D'après les économistes, les effets de base sont propices à un recul de l'inflation, laissant augurer un net repli des tensions de prix en zone euro.



De 5,3% sur un an en août, le taux d'inflation était tombé à

4,3% en septembre et devrait s'approcher de 3% sur le mois qui s'achève.



S'agissant de l'activité, les dernière statistiques confirment le scénario d'un ralentissement de l'économie mondiale en cette fin d'année 2023 caractérisée par de nombreuses incertitudes.



En France, la croissance du PIB a ralenti au troisième trimestre pour atteindre 0,1% après +0,6% au trimestre précédent, selon une première estimation fournie mardi par l'Insee.



En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier chinois a atteint 49,5 en octobre, contre 50,2 en septembre, selon des données publiées dans la nuit.



Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans reste quasiment inchangé à 2,82%, la prudence étant de mise avant les données sur l'inflation en zone euro.



Aux Etats-Unis l'heure est également à la détente avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se stabilise autour de 4,85%, loin de son pic de plus de 5% établi la semaine passée.



Mais la forte baisse du pétrole va dans le sens d'un reflux de l'inflation, puisque le baril de Brent retrouve, à 88,1 dollars ses niveaux d'avant le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas.





