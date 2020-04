Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : entre attentisme et espoir Cercle Finance • 15/04/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Après cinq séances de hausse, la Bourse de Paris devrait débuter en léger recul mercredi matin, dans un marché attentiste avant la publication des chiffres clé des ventes de détail aux Etats-Unis et des résultats de plusieurs groupes bancaires américains. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - abandonne 14,5 points à 4509 points, annonçant un début de séance sans grand changement. La tendance était portée, depuis quelques jours, par la perspective d'un 'déconfinement' généralisé à l'échéance de quelques semaines dans les grandes économies occidentales. 'Même si le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir chaque jour, quelques lueurs d'espoir apparaissent progressivement et certains pays commencent à envisager une légère reprise de leur activité économique', constate Nadine Trémollières, la directrice de Primonial Portfolio Solutions. Larry Kudlow - le conseiller économique de la Maison blanche - a déclaré hier que l'Amérique était désormais prête à se remettre au travail, confirmant la volonté exprimée par Donald Trump de remettre rapidement en marche l'économie US. Les écarts pourraient toutefois rester faibles dans l'attente des publications, à l'heure du déjeuner, des poids lourds bancaires américains Bank Of America, Citigroup et Goldman Sachs, qui devraient confirmer le message prudent délivré la veille par leurs homologues JPMorgan et Wells Fargo. La tendance pourrait néanmoins s'animer en début d'après-midi avec la publication du principal indicateur du jour: les ventes au détail aux Etats-Unis, attendues en net repli au titre du mois de mars en raison des nombreuses fermetures de magasins décidées à compter de la mi-mars. Si l'optimisme entourant la prochaine 'réouverture' de l'économie a permis à l'indice CAC 40 de poursuivre son mouvement haussier, certains analystes font valoir que la reprise boursière a jusqu'ici surtout profité aux valeurs qui avaient le plus souffert de la propagation de l'épidémie. 'En imaginant que le virus soit maîtrisé, nous pensons que cette dynamique se poursuivra d'ici la fin de cette année, même si nous doutons que les actifs risqués parviennent à regagner l'intégralité du terrain qu'ils ont perdu', analysent les équipes de Capital Economics. Bon nombre de stratèges font cependant remarquer que les marchés d'actions américains ont désormais retracé une bonne partie de leur baisse de mars et qu'ils évoluent désormais de 5% à 10% en-dessous de leurs plus hauts historiques atteints en début d'année.

