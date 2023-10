Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: encore une semaine chargée en perspective information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - Après l'agitation de la semaine passée, la Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi pour démarrer une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises et en grands rendez-vous économiques.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - reprend 22 points à 6830 points, laissant entrevoir un retour au-dessus de la barre des 6800 points à l'ouverture.



Le marché parisien avait concédé 0,3% la semaine dernière, pénalisé notamment par les avertissement sur résultats lourdement sanctionnés de Sanofi et de Worldline.



Les investisseurs ont en revanche peu réagi au 'statu quo' de la BCE, qui a laissé entendre qu'une pause dans son processus de resserrement monétaire n'équivalait pas à la fin de son cycle de hausses de taux.



Les écarts devraient rester limités lundi en attendant les multiples publications de résultats et indicateurs de premier plan attendus dans les prochains jours.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce encore très animée avec entre autres, la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui devrait prolonger sa pause sur les taux au vu du ralentissement confirmé de l'inflation.



Les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) demain et de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi seront également surveillées de près.



L'agenda macroéconomique des jours à venir s'annonce lui aussi chargé avec les premières estimations de la croissance économique en zone euro au troisième trimestre et de l'inflation du mois d'octobre en zone euro, attendues demain.



Mais le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi américain hors secteur agricole pour le mois d'octobre, qui paraîtront vendredi.



Les économistes n'attendent que 190.000 créations de postes sur le mois dernier, soit un net ralentissement par rapport aux 336.000 emplois du mois de septembre, du fait de l'impact de la grève lancée par le syndicat UAW.



Les intervenants de marché prendront aussi connaissance d'une série de résultats d'entreprises, parmi lesquels ceux d'Apple jeudi après la clôture de Wall Street.



A ce stade de la saison des résultats, environ 49% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs trimestriels et 78% d'entre elles ont dépassé le consensus, selon des données publiées par FactSet.



A la Bourse de New York, le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu plus de 2% la semaine passée et sont désormais entrés en territoire de correction avec un repli de plus de 10% par rapport à leurs plus hauts du mois de juillet.



Sur le compartiment obligataire, les tensions continuent pourtant de s'apaiser sur les taux après la vive remontée des dernières semaines.



Le rendement du 10 ans américain confirme son retour sous le seuil des 4,85% après avoir bondi jusqu'à 5,02% en début de semaine dernière, établissant ainsi un nouveau plus haut depuis 2007.



Les cours du pétrole prolongent leur repli de la semaine écoulée en raison de perspectives moins favorables avec le ralentissement attendu de la croissance mondiale.



Le Brent lâche 1,2% à 89,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,5% à 84,3 dollars.



La situation est néanmoins susceptible d'évoluer très vite sur le marché alors que le conflit israélo-palestinien s'intensifie suite aux tirs et bombardements destructeurs menés sur Gaza pendant le week-end.





