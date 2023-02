CAC 40: en repli à l'issue d'une semaine volatile

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / )

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse vendredi matin à l'issue d'une semaine mouvementée, marquée par un regain d'inquiétudes quant au durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - recule de 20,5 points à 7171 points, signalant une ouverture en très léger repli.



La tendance a évolué en dents de scie cette semaine, reflétant les questionnements liés aux dernières déclarations de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a renforcé les craintes d'un relèvement plus rapide des taux de la Réserve fédérale.



Le ton ferme du président de la banque centrale américaine n'a toutefois pas suffi à calmer l'euphorie des marchés.



'En dépit des commentaires plus agressifs ('hawkish') émanant des grandes banques centrales, les investisseurs continuent de se positionner à l'encontre de la Fed en privilégiant les résultats d'entreprise, ce qui soutient les actions', notent les stratèges de Liberum.



Sur la semaine, le CAC 40 limite pour l'heure son repli autour de 0,6%.



Le recul est du même ordre du côté de New York, où le Dow Jones cède pour l'instant 0,7% depuis lundi, tandis que le Nasdaq perd 1,8% sur les quatre derniers jours.



A en croire les analystes, la tendance de moyen et long terme reste positive, et le mouvement de faiblesse actuel ne matérialise qu'un essoufflement temporaire, sans véritables signes de retournement.



'En ce début d'année, le sentiment de marché est (...) plus optimiste qu'au début de l'automne 2022', souligne Geoffroy Goenen, le responsable de la gestion des actions européennes chez Candriam.



'Même si le scénario continue de privilégier un ralentissement économique, les investisseurs semblent déjà entrevoir un horizon plus radieux', affirme le gérant.



Une récente étude réalisée par Fidelity International auprès de son équipe mondiale de 152 analystes confirme ce regain d'optimisme chez les professionnels.



Si 60% d'entre eux pensent que le secteur qu'ils couvrent est déjà en phase de ralentissement ou de récession légère, un peu plus de la moitié estime que le cycle économique redeviendra positif d'ici à la fin de 2023.



Fait saillant, l'Europe a réussi à surprendre positivement et, du moins pour l'instant, à éviter la récession.



Avec un durcissement monétaire désormais bien engagé, l'inflation en zone euro devrait se stabiliser et poursuivre sa décrue aux Etats-Unis



La baisse des anticipations d'inflation devrait à son tour réduire la pression sur la politique monétaire, ce qui laisse penser que les banques centrales pourraient cesser de relever leurs taux au printemps.



Les plus optimistes évoquent même une légère possibilité de baisse des taux plus tard dans l'année.