CAC 40: en position d'attente avant de prochains catalyseurs

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir en légère hausse mercredi matin dans un climat d'attentisme en attendant une nouvelle série d'indicateurs qui permettront de prendre le pouls de l'économie et d'en savoir davantage sur la trajectoire des politiques monétaires des grandes banques centrales.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin juillet - progresse de 64,5 points à 7616,5 points, annonçant une ouverture favorable.



Après avoir cédé jusqu'à 1% hier, le marché parisien était parvenu à limiter ses pertes en seconde partie de séance pour terminer sur un repli plus limité de 0,3%.



Le choc des élections semblant maintenant passé, les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour renouer avec la dynamique haussière qui a caractérisé le début d'année.



Sur fond d'inquiétudes autour de la croissance européenne, ils espèrent que les indices d'activité dans les services qui paraîtront dans la matinée reflèteront un relatif dynamisme du secteur tertiaire.



Les chiffres des prix à la production en zone euro, prévus à 11h00, seront également surveillés de près au vu de l'évolution plutôt rassurante de l'inflation constatée dans les statistiques publiées ces derniers jours.



Wall Street étudiera elle aussi soigneusement la rafale d'indicateurs qui tombera aujourd'hui, à la veille de la journée fériée d'Independence Day, la fête nationale américaine.



La Bourse de New York avait fini sur de nouveaux records de clôture mardi soir sous l'impulsion des 'Sept Magnifiques', et notamment de Tesla (+10%), qui a profité de chiffres de livraisons de véhicules meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre.



La capacité du S&P 500, l'indice boursier de référence des gérants de fonds américains, à enchaîner les records va néanmoins dépendre de la qualité des indicateurs économiques publiés ces prochains jours.



Parmi les nombreuses statistiques d'une journée riche en chiffres, les investisseurs guetteront aujourd'hui l'enquête ADP sur l'emploi privé, les inscriptions aux allocations chômage, les commandes à l'industrie, ainsi que l'ISM des services.



Les chiffres mensuels de l'emploi sont, eux, attendus en fin de semaine, au lendemain d'Independence Day, et les économistes tablent en moyenne sur 200.000 postes créés en juin ainsi que sur un taux de chômage stable à 4%.



D'un autre côté, des indicateurs reflétant une activité vigoureuse de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale renoncer à une baisse de taux au mois de septembre.



Sur le marché obligataire, le rendement du Bund à 10 ans continue de se traiter vers 2,60% tandis que l'OAT française est mieux orientée à 3,31%, donnant un 'spread' en amélioration à 71 point de base.



Leur équivalent américain se détend pour repasser sous le seuil des 4,44% en attendant les nombreuses statistiques prévues aujourd'hui.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers restent orientés à la hausse à quelques heures de la parution des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Le baril de Brent de Mer du Nord s'adjuge 0,5% à 86,7 dollars tandis que le brut texan WTI prend lui aussi autour de 0,5% à 83,2 dollars le baril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.