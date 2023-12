Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: en mode pause à la veille de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - Après sa récente séquence haussière, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur un mode plus attentiste jeudi, dans un marché prudent à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain.



Vers 8h15, le contrat à terme - livraison fin de mois - sur l'indice CAC 40 recule de 23 points à 7422,5 points, laissant entrevoir une pause après la trajectoire haussière des derniers jours.



Les investisseurs semblent tentés de reprendre leur souffle dans le sillage d'un 'rally' d'automne qui a permis à l'indice parisien de se hisser à une centaine de points de ses plus hauts annuels.



Une certaine prudence devrait s'imposer avant la statistique des créations d'emplois aux Etats-Unis au mois de novembre, sachant qu'un chiffre en berne pourrait inciter la Réserve fédérale à baisser ses taux.



A l'inverse, des indicateurs supérieurs aux attentes pourraient compliquer la tâche de la Réserve fédérale dans le recalibrage de sa politique monétaire.



'On peut craindre que si les chiffres de l'emploi américain (...) ou les discours des banques centrales prévus la semaine prochaine ne vont pas dans le sens d'un début de cycle d'assouplissement rapide, cela entraîne une forte volatilité sur les taux longs qui va irrémédiablement se répercuter sur les actions', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Il faut donc être vigilant', avertit l'analyste.



A tel point point que certains stratèges se demandent si la progression des marchés boursiers cet automne n'est pas allée trop loin et trop vite.



'Il est vrai que les marchés ont fait beaucoup de procès en intégrant le scénario des 'goldilocks', mais une économie ni trop chaude, ni trop froide constitue un équilibre fragile', rappelle-t-on chez Barclays.



'Les grandes espérances des investisseurs, qui veulent obtenir le meilleur des deux mondes c'est-à-dire des baisses de taux agressives accompagnées d'une forte croissance des bénéfices, pourraient bientôt être confrontées à une dure réalité', ajoute la banque britannique.



Et Barclays de citer pêle-mêle des indicateurs techniques surachetés, une croissance qui s'annonce médiocre en 2024, une désinflation qui pourrait caler ou encore le manque de discipline budgétaire susceptible de peser sur le marché obligataire.



Les indicateurs économiques prévus dans la journée n'en seront que plus suivis.



Aux Etats-Unis, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage qui permettront aux investisseurs de vérifier si le marché travail ralentit aussi fortement que les dernières statistiques l'ont laissé supposer.



En Allemagne, les chiffres de la production industrielle devraient confirmer la spirale récessioniste qui menace le pays.



D'un point de vue technique, les chartistes font néanmoins remarquer que le CAC 40 semble vouloir sortir par le haut de la zone de congestion au sein de laquelle l'indice consolidait depuis plusieurs mois.



'Un débordement de ce niveau pivot, relancerait le mouvement de hausse vers l'objectif à 7537 points puis de la partie haute du canal horizontal située à 7592 points', assurent ainsi les équipes de Kiplink.



'Un franchissement de cette résistance majeure réactiverait la tendance haussière de long terme avec pour cible, 8015 points', prédit même la société de Bourse dans son dernier point de marché.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.16%