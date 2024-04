Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: en mode d'attente avant l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi à l'entame d'une séance qui s'annonce riche en indicateurs économiques, à commencer par les derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - grignote 12,5 points, annonçant un début de séance favorable mais prudent.



En dépit de la bonne forme affichée par Wall Street, qui a prolongé hier son vif rebond amorcé vendredi, le marché parisien avait basculé en territoire négatif lundi pour finir la séance sur un repli modeste de 0,3% vers 8065 points.



A New York, les investisseurs ont pourtant eu à coeur de poursuivre leurs achats et d'entamer la semaine avec un capital de confiance assumé, malgré les incertitudes entourant la tonalité du communiqué de la Fed qui sera publié demain soir.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les intervenants vont disséquer les éléments de langage qui seront distillés par Jerome Powell, son président, à l'occasion de sa conférence de presse, avec l'espoir d'y voir un peu plus clair sur l'évolution de la politique monétaire de la banque centrale.



Les dernières semaines ont été clairement marquées par une spectaculaire révision à la baisse des anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis pour 2024, passées de sept à potentiellement zéro.



En attendant le verdict de la Fed, les opérateurs seront attentifs, à 11h00, aux premiers chiffres du PIB de la zone euro au premier trimestre, qui devraient montrer un timide rebond de la croissance à +0,1% sur les trois premiers mois de l'année, contre une contraction de 0,1% au quatrième trimestre.



Mais le grand rendez-vous de la journée sera l'annonce, également à 11h00, de la première estimation de l'inflation en zone euro au titre du mois d'avril.



Les économistes attendent un tassement de la hausse des prix en version de base, à 2,6% sur un an, ce qui jouerait en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en juin.



'La BCE a déjà acté une baisse des taux en juin', rappellent les économistes d'Oddo BHF. 'Les prochains chiffres de prix et de salaires vont déterminer le rythme des baisses suivantes', ajoutent-ils.



La séance sera également marquée par une nouvelle salve de résultats trimestriels, parmi lesquels ceux d'Air France-KLM, adidas, Capgemini, Clariant, Mercedes-Benz Group ou encore Volkswagen.



Aux Etats-Unis, plusieurs ténors de la cote dont 3M, Coca-Cola, Eli Lilly et McDonald's doivent également publier leurs comptes de premier trimestre.



La détente du compartiment obligataire continue de jouer en faveur des actions, avec un repli de 5,5 points de base du rendement des Treasuries à dix ans, vers 6,61%).



Malgré le calendrier chargé du jour, les initiatives pourraient rester limitées à la veille du jour férié du 1er mai, qui verra les principales places d'Europe continentale rester fermées demain.





