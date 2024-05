Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: en manque de catalyseurs, mais proche de ses records information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait continuer de se montrer indécise mercredi matin, non loin de ses records historiques, alors que l'attente des résultats de Nvidia et des 'minutes' de la Fed entretient un certain climat de fébrilité.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison juin - sur l'indice CAC 40 grappille huit points à 8132,5 points, laissant entrevoir une ouverture en légère hausse après le repli de la veille.



Après son spectaculaire redressement du début du mois de mai, le marché parisien a tendance à marquer le pas depuis une semaine, l'absence d'indicateurs économiques majeurs et de résultats de sociétés incitant les investisseurs à l'attentisme.



L'effet positif des chiffres rassurants de l'inflation aux Etats-Unis et de la perspective de prochaines baisses de taux de la Fed s'étant sensiblement atténué, les intervenants ont opté pour quelques prises de bénéfices.



A son niveau actuel, le CAC 40 n'évolue cependant qu'à 1,2% de son plus haut historique de clôture atteint la semaine passée, à près de 8240 points.



Dans ce marché sans vraie conviction, où les traders attendent un signe leur indiquant la direction à prendre, les résultats de Nvidia - qui tomberont dans la soirée - vont constituer le grand rendez-vous de la semaine.



'Si Nvidia dépasse les attentes, ce qui est probable puisque ce fut le cas à huit reprises sur les neufs derniers résultats trimestriels, cela pourrait redonner un peu d'élan haussier au marché', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les investisseurs attendent également avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale, qui sera lui aussi publié ce soir.



Ces 'minutes' pourraient en effet leur fournir de précieux indices concernant le calendrier des futures baisse de taux d'intérêt à envisager aux Etats-Unis.



'Les récents commentaires venant de membres du FOMC ne montrent aucune précipitation à remettre sur la table les baisses de taux', rappellent toutefois les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed peut sans doute patienter jusqu'à la fin de l'été afin d'y voir plus clair', ajoutent les analystes de la banque privée.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'un relèvement des taux à la rentrée est aujourd'hui estimée à 50,8%, contre 45,6% il y a un mois.



L'indécision des investisseurs se traduit par ailleurs par une stabilité du rendement des bons du Trésor à dix ans, qui évolue autour de 4,41%, tandis que son équivalent allemand stagne à 2,50%.



Du côté des devises, les échanges sont eux aussi sans relief, avec un euro qui remonte à peine aux abords de 1,0857 face au dollar, contre 1,0855 hier soir.



Le marché pétrolier fait toujours preuve de faiblesse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le Brent recule actuellement de 0,8% sous 82,3 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,7% à 79,3 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.