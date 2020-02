Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en légère hausse après de bons indices PMI Cercle Finance • 03/02/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute cette semaine en légère hausse, malgré la chute des places chinoises qui craignent une rapide accélération de la propagation du nouveau coronavirus. En effet, le CAC 40 avance de +0,3%, porté à 5.820 points. 'L'indice CAC 40 est bien sous pression, dans une configuration des plus pesantes et anxiogène', constatent, après une semaine compliquée, les analystes de Kiplink. Pris au dépourvu la semaine dernière par la vive extension de la flambée épidémique, les investisseurs doivent faire face ce lundi à un regain d'inquiétudes concernant les conséquences économiques du virus. Les Bourses asiatiques ont, du reste, toutes encaissé de lourdes pertes lundi. Les investisseurs ont néanmoins pris connaissance de données PMI plutôt bonnes. En effet, se redressant de 50,4 en décembre à 51,1, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale un léger renforcement de la croissance du secteur en janvier, le rythme de l'expansion restant toutefois peu soutenu. L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 46,3 à 47,9 en janvier, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (47,8). Du côté des changes, l'euro recule de -0,3%, revenant sur le niveau des 1,1065 dollar. Le Brent, lui, tombe à 56,20 dollars, en recul de -3,5%. Dans l'actualité des valeurs, et alors que la saison des résultats se poursuit, Ingenico Group publie un EBITDA (retraité d'un effet positif d'IFRS 16) de 573 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 527 millions sur 2018 à données comparables, et un free cash-flow de 310 millions d'euros. Le titre avance de +11%. Thales annonce avoir été sélectionné, en partenariat avec LIG Nex1, pour fournir des interrogateurs IFF TSA 1412 courte portée à intégrer sur des systèmes de missiles portables et d'interrogateurs TSA 2522 pour les véhicules de défense aérienne en Corée du Sud. Le groupe Renault présente ce lundi sa nouvelle Mégane et la Mégane e-Tech Plug-in, cette dernière disposant d'une motorisation hybride rechargeable. Renault renouvelle ainsi l'ensemble de sa gamme Mégane (Berline, Estate, R.S. Line, R.S. et R.S. Trophy).

