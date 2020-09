CAC 40 : en légère baisse, retour vers 5.020 points

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris démarre cette dernière séance de la semaine sur une note négative, dans un contexte plus général de morosité des places mondiales.

En effet, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,9%. Il s'affiche ainsi à 5.023 points.

'Graphiquement, cette consolidation ne remet pas en cause la tendance haussière de court terme mais vient une nouvelle fois 'couper' le semblant de dynamisme de l'indice parisien, la zone de résistance des 5.050 points restant encore et toujours le pivot principal d'orientation. D'un point de vue technique, la séance du jour pourrait apporter de la consistance à la tendance à venir, les courtes cibles haussières demeurent à 5.080 et 5.155 points, en cas de de changement de configuration plus poussée les supports principaux à surveiller seront à 4.955 et 4.910 points', analysent les équipes de Kiplink.

'Les marchés actions mondiaux ont continué de perdre du terrain jeudi, avec de faibles données économiques couplées à des inquiétudes renouvelées concernant le coronavirus qui ont plombé le moral des investisseurs', souligne-t-on chez Deutsche Bank.

En milieu d'après-midi, aux États-Unis, les opérateurs prendront connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour août, ainsi que de l'indice 'UMich' de confiance des consommateurs (préliminaire).

En attendant, on a appris ce matin que les ventes de détail en volume du Royaume Uni ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, selon l'ONS, dépassant ainsi de 0,1 point le consensus, et de 4% leur niveau de février dernier, soit avant la pandémie de coronavirus.

Notant toutefois que 'le chômage augmente et d'autres parties de l'économie, comme l'investissement, prennent plus de temps à se redresser', Capital Economics ne 's'attend pas à ce que le PIB retrouve son niveau d'avant le virus avant environ début 2022'.

Dans l'actualité des valeurs, suite à l'amendement à leur accord de fusion, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot annoncent que les actionnaires EXOR, EFP/FFP, Bpifrance et DFG ont accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia, pour une durée de six mois.

Cette clause d'incessibilité prendra effet à partir de la réalisation du projet de distribution de la participation de 46% de Peugeot dans Faurecia, à l'ensemble des actionnaires de Stellantis, société qui sera issue de la fusion des deux constructeurs.

A la veille des 24 Heures du Mans 2020, Plastic Omnium indique devenir partenaire de MissionH24, projet développé conjointement par l'Automobile Club de l'Ouest et GreenGT, groupe franco-suisse spécialisé dans les systèmes de propulsion électrique-hydrogène.

MissionH24 a pour objectif de créer une catégorie dédiée aux prototypes électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024, catégorie pour laquelle Plastic Omnium sera le fournisseur exclusif des systèmes de stockage d'hydrogène gazeux pour toutes les écuries.

Le géant de la santé Sanofi annonce la nomination du Dr Jean-Christophe Rufin à la présidence de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir, succédant à Xavier Darcos, qui présidait la Fondation depuis 2015.