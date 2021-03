Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en léger repli (-0,2%), à 1h de la clôture Cercle Finance • 23/03/2021 à 16:33









(CercleFinance.com) - L'indice CAC 40 est en léger repli, à 5957 points (-0.2%) alors que les marchés s'apprêtent à suivre avec attention les auditions du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, prévues à Washington (à 17h à Paris). Les deux responsables doivent s'exprimer devant un comité de la Chambre des Représentants concernant les mesures de soutien à l'économie prises afin de contrecarrer les effets du coronavirus. Les intervenants de marché veulent être rassurés, à l'occasion, sur l'orientation expansionniste des politiques budgétaires et monétaires pour 2021. Les investisseurs s'attendent notamment à ce que Powell répète le message très accommodant qu'il avait tenu la semaine dernière à l'issue de la réunion de la Fed. En attendant ces interventions, le Département du Commerce a annoncé qu'après une hausse de 3,2% en janvier, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis avaient plongé de 18,2% le mois dernier à un volume annualisé de 775.000 unités, un niveau largement en dessous du consensus. L'évolution des rendements obligataires devrait aussi concentrer l'attention des intervenants. Sur le marché des Treasuries, les taux américains à 10 ans poursuivaient leur décrue ce matin, à 1,65%, loin du pic de 1,75% atteint la semaine passée. Dans ce contexte, les indices américains affichent de faibles variations, le S&P 500 et le Nasdaq font jeu égal (+0.1%) tandis que le Dow Jones est à -0.1%. A Paris, Total annonce des accords avec Shenergy Group, acteur de l'énergie à Shanghai, portant sur la fourniture par Total de jusqu'à 1,4 million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, ainsi que sur la création d'une joint-venture destinée à commercialiser du GNL en Chine. Saint-Gobain a conclu un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy, aux Etats-Unis. L'accord porte sur 120 des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois). Trigano annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 648,2 ME au 2e trimestre 2020/2021, soit une croissance de 6,3 % à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période un an plus tôt. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Trigano et relève son objectif de cours à 182 euros, contre 167 euros précédemment. Suez a annoncé avoir remporté trois contrats majeurs de collecte et de tri des déchets au service de collectivités en France, pour un chiffre d'affaires cumulé de 135 millions d'euros. Enfin, quelques jours après le lancement de la 5G à Paris, iliad a annoncé le lancement d'une offre pro, Free Pro, spécialement dédiée aux entreprises et aux collectivités.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.22%