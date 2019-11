Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en hausse, retour vers les 5.950 points Cercle Finance • 27/11/2019 à 10:48









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en hausse ce matin, dans l'attente de nombreux indicateurs américains, prévus pour cet après-midi, s'approchant du seuil symbolique des 5.950 points. En effet, peu avant 11 heures, le CAC 40 s'établit à 5.945 points, en hausse de +0,3%. 'Techniquement, la tendance et les différents indicateurs de court terme restent positifs avec toujours la volonté de tester rapidement les 6.000 points', avancent ce matin les équipes de Kiplink. Cette séance de milieu de semaine sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs de premier plan, dont la deuxième estimation du PIB américain de 3ème trimestre, les commandes de biens durables et les dépenses des ménages. Celles-ci devraient venir alimenter le débat sur la baisse des taux de la Réserve fédérale, sachant qu'après trois baisses de taux, la Fed ne semble plus avoir l'intention d'ajuster sa politique monétaire. En attendant, on a pris connaissance ce matin du niveau de la confiance des ménages français. Ainsi, en novembre 2019, la confiance des ménages dans la situation économique de la France augmente à nouveau, après deux mois de stabilité : à 106, son indicateur synthétique gagne deux points et demeure au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d'opinions des ménages quant à leurs situations financières future et passée augmentent légèrement, de même que la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants. Du côté des changes, l'euro recule de -0,2%, revenant sur le niveau de 1,1010 dollar. Le Brent avance pour sa part, de +0,4%, à 64,30 dollars. Dans l'actualité des valeurs, Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d'électricité renouvelable, annonce avoir mis en service la centrale Hélio Boulouparis 2, la plus grande centrale solaire avec stockage de l'outre-mer. TF1 et M6 annoncent l'acquisition des droits de diffusion du prochain UEFA Euro 2020 qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet 2020, permettant aux deux groupes médias de se partager, en exclusivité en clair, 23 meilleures affiches de la compétition.

