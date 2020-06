Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en hausse, les 5.000 points en vue Cercle Finance • 03/06/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche en hausse ce mercredi, après la publication de plusieurs indicateurs qui témoigne d'une amorce timide de reprise. Ainsi, le CAC 40 avance de +1,8%, pour s'afficher à 4.950 points. Le retour aux 5.000 points, abandonnés au plus fort de la crise du coronavirus, ne semble donc plus utopique. 'Graphiquement, l'indice parisien s'ouvre à présent les portes des 5.000 points. L'amplitude de canal s'intensifie et les différents indicateurs techniques semblent avoir encore suffisamment de dynamisme pour maintenir la configuration de fond du mouvement haussier. Cependant, et assez logiquement, l'indice CAC 40 devrait évoluer à court terme à rythme moins soutenu', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des statistiques, à 32,1 en mai, l'indice composite de l'activité globale d'IHS Markit a mis en évidence une nouvelle baisse marquée de l'activité dans le secteur privé français : si l'indice s'est redressé par rapport à avril (11,1), le rythme de la contraction reste parmi les plus élevés. De nombreuses entreprises sont restées fermées tandis que celles qui ont repris leur activité se sont trouvées confrontées à un environnement très défavorable à la demande. Le secteur des services a enregistré le plus fort repli. Se redressant par rapport à son estimation flash (30,5), et en nette hausse par rapport à avril, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche à 31,9 en mai. Il continue malgré tout de signaler une contraction sévère de l'activité. Par ailleurs, à 30,5 en mai, l'indice PMI IHS Markit de l'activité de services dans la zone euro s'est fortement redressé par rapport au creux historique enregistré en avril (12,0). Il atteint au passage un sommet de trois mois. L'indice PMI composite du Royaume Uni remonte de 13,8 en avril (de loin son plus bas niveau depuis le début de l'enquête en 1998) à 30 en données définitives pour mai, selon IHS Markit qui l'avait annoncé à 28,9 en estimation flash. Par ailleurs, après trois mois de contraction, l'activité du secteur des services chinois a renoué avec la croissance en mai, d'après les résultats de la dernière enquête Caixin auprès des directeurs d'achats. Dans l'actualité des valeurs, par une approche de prudence pendant la pandémie du Covid-19, la compagnie d'assurances AXA indique que son conseil d'administration a décidé de réduire sa proposition de distribution de dividende de 1,43 à 0,73 euro par action. Renault annonce la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de cinq milliards d'euros bénéficiant d'une garantie de l'Etat français, pour assurer le financement de ses besoins de liquidité. Le conseil d'administration du géant du luxe LVMH aurait eu une réunion à Paris pour discuter de l'accord proposé sur Tiffany dans un contexte de détérioration du marché américain, indique WWD. La réunion aurait porté sur la pertinence du rachat du joaillier américain dans un contexte de dégradation des perspectives du marché américain suite à la pandémie de covid-19 et aux émeutes. L'offre de LVMH pour Tiffany & Co. semble donc soudainement beaucoup moins certaine, a indiqué WWD (Women's wear daily).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.08%