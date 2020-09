Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en hausse dans le sillage de records à Wall Street Cercle Finance • 02/09/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Comme attendu, voir espéré, la Bourse de Paris démarre cette troisième séance de la semaine en nette hausse, dans le sillage de Wall Street qui a aligné une nouvelle série de records hier soir. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 progresse de +2,3%. Il s'affiche ainsi à 5.050 points. Les marchés d'actions américains ont sans hésitation poursuivi leur trajectoire haussière mardi, avec notamment à la clé un gain de 1,4% pour le Nasdaq Composite qui a atteint un nouveau sommet historique à 11.945,7 points. La séance à New York a encore une fois été typique d'une stratégie quantitative basée sur la poursuite du ramassage des 'titans' de la cote, en particulier Apple qui a tout écrasé avec une envolée de 4,2%. 'Dans l'immédiat, l'indice CAC 40 demeure encore dans son large range des 4.750/5.050 points entretenu durant tout l'été, cependant le retour de la volatilité devrait lui permettre de se libérer de cet étau, au moins temporairement', abondent les équipes de Kiplink ce matin. Du côté des statistiques du jour, on prendra connaissance cet après-midi, aux États-Unis, de l'enquête ADP sur l'emploi privé, des commandes à l'industrie et des stocks de pétrole. En attendant, dans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain annonce l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés. Pernod Ricard publie un résultat net courant part du groupe de 1.439 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en décroissance de 13%, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 2.260 millions, en recul interne de 13,7% (-12,4% en facial). Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne. Le groupe Bigben a annoncé hier des objectifs pour 2020/2021 en progression, marqués notamment par un chiffre d'affaires attendu entre 270 et 290 millions d'euros (contre 263,5 millions au 31 mars 2020).

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +2.37%