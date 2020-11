Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en hausse, à la veille de l'élection américaine Cercle Finance • 02/11/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Après son décrochage de la semaine dernière, la Bourse de Paris est en hausse ce matin (+1,3%, à 4654 points), à la veille d'une journée historique marquée par l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grignotait deux petits points à 4592 points, annonçant pourtant un début de séance inchangé ou presque. Le scénario d'une victoire du candidat démocrate Joe Biden - qui a renforcé son avance dans les sondages ces dernières semaines - reste le scénario privilégié par les marchés, mais l'élection de 2016 a appris aux investisseurs à se méfier des prédictions par trop simplistes. Au-delà du résultat du scrutin, les opérateurs souhaitent surtout éviter des scores trop serrés, qui pourraient pousser Donald Trump à contester la légitimité de son rival. 'Un résultat trop serré et une contestation seraient un cycle noir pour les marchés financiers', prévient Vincent Ganne, analyste chez TradingView France. 'Au contraire, une victoire nette et reconnue par tous permettrait d'avoir une tendance haussière nette (ce mois-ci) à Wall Street et les indices européens en bénéficieront', souligne-t-il. Le marché parisien avait dévissé de 6,7% la semaine passée, une correction due à l'effet de 'douche froide' ayant suivi l'annonce de nouvelles mesures de reconfinement un peu partout en Europe. Les marchés devraient rester tiraillés entre la peur que suscite la recrudescence des cas de Covid et l'espoir d'un nouveau cycle politique aux Etats-Unis. Les analystes estiment qu'une victoire de Joe Biden pourrait ouvrir la voie à un plan de relance massif, notamment si les Démocrates parviennent à mettre la main sur le Congrès. 'Une victoire de Joe Biden et la hausse de la stimulation budgétaire susceptible d'en résulter auraient un plus grand impact qu'un nouveau mandat de Donald Trump', estime Marco Willner, responsable de la stratégie d'investissement chez NN Investment Partners. 'La probabilité d'un soutien budgétaire accru sous une présidence Biden est plus important pour les marchés que les craintes d'une réglementation plus stricte et de hausses d'impôts', résume-t-il. Cette première journée de la semaine est aussi animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe. Dans la zone euro, le secteur manufacturier a accéléré sa croissance au mois d'octobre, selon l'indice définitif publié par IHS Markit ce lundi. Il s'agit de la 4e hausse mensuelle consécutive. Dans l'Hexagone, ce même indice est passé de 51,2 en septembre à 51,3 en octobre, soit un taux de croissance conforme à sa moyenne historique. Les indicateurs mesurant la santé de l'industrie en Europe s'étaient récemment redressé à la faveur d'une augmentation de la demande mondiale, qui a tout particulièrement profité à l'Allemagne. En France, le Comité Français des Constructeurs d'Automobiles indique que le marché français des voitures particulières neuves a baissé de 5,4%, à nombre de jours ouvrés comparable, par rapport au même mois de 2019. Sur les dix premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières neuves s'est contracté de 26,9%. Sur le plan monétaire, les intervenants de marché surveilleront, mercredi, les annonces de la Réserve fédérale américaine, qui devrait maintenir ses taux à un niveau proche de 0% et poursuivre ses rachats d'obligations. Cette attitude accommodante, qui permet des liquidités abondantes sur les marchés, devrait encore une fois venir rassurer les marchés.

