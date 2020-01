Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en baisse, mais a comblé une partie de ses pertes Cercle Finance • 21/01/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sur sa (mauvaise) lancée d'hier, dans l'attente de la réouverture de Wall Street après le long week-end de Martin Luther King Day. Ainsi, après reculé de -0,4% hier, le CAC 40 perd -0,8% ce mardi. Il s'affiche ainsi à 6.035 points, mais a tout de même, depuis la matinée, effacé une partie de ses pertes. 'Le premier signe d'un changement de configuration serait un nouveau refus de repasser rapidement la barre record des 6.100 points ou un retour sur la zone neutre des 6.030/6.005 points. Dans l'immédiat et techniquement, l'indice CAC 40 conserve une très grande partie de ses éléments favorables pour poursuivre son mouvement haussier synonyme de nouveau record lors de prochaines clôtures', estimaient cependant ce matin les équipes de Kiplink. Les investisseurs attendaient notamment l'indice ZEW allemand, mesurant le moral de la communauté financière allemande. Celui-ci ressort en nette hausse, passant de +10,7 à +26,7, contre un consensus à 'seulement' +15 Ils ont également pris connaissance, un peu plus tôt, des chiffres du chômage au Royaume-Uni. Celui-ci, à 3,8%, est resté stable par rapport au mois précédent. Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1105 dollar, en hausse de +0,1%. Le Brent, de son côté, perd -1,3%, à 64,40 dollars. Dans l'actualité des valeurs, SPIE annonce que sa filiale au Royaume-Uni a remporté un contrat de huit semaines avec Scotland TranServ, société chargée de moderniser le système d'éclairage du passage souterrain de l'autoroute M8, pour le compte de Transport Scotland. Le groupe Carrefour annonce l'acquisition de la start-up Potager City, leader de la livraison par abonnement en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison. Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires du groupe Bigben s'affiche à 85,4 millions d'euros pour le 3e trimestre de son exercice 2019/2020. Les revenus sont ainsi en hausse de +6,3%.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.63%