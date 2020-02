Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en baisse, le coronavirus inquiète les investisseurs Cercle Finance • 14/02/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris recule ce matin, les dernières nouvelles en provenance de Chine n'ayant pas de quoi rassurer les investisseurs. Les autorités chinoises ont en effet déclaré vendredi avoir reçu des informations concernant 5.090 cas supplémentaires de nouveau coronavirus. Elles ont fait état de 121 nouveaux décès sur la seule journée de jeudi. Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale de la Chine atteint désormais 63.851, pour 1.380 personnes mortes de la maladie. Résultat, le CAC 40 recule ce matin de -0,3%, revenant sur le niveau des 6.080 points. Pour l'instant, la semaine n'en reste pas moins positive, avec un gain sur 5 séances de +0,9%. 'Graphiquement la configuration reste nettement positive, les premiers objectifs de court terme à 6.195 et 6.215 points restent intacts. A contrario, pour valider une entrée en phase négative ou l'amorce d'un retournement de tendance, nous surveillerons attentivement une nouvelle sortie baissière sur les supports respectifs à 6.040 et 5.970 points', résument les équipes de Kiplink ce matin. La journée est par ailleurs chargée sur le plan économique avec une batterie d'indicateurs à l'agenda aux États-Unis, avec notamment les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs du Michigan. Dans l'actualité des valeurs, Tarkett avance de +11% (en tête du SBF 120) après sa publication d'hier soir. Le groupe est talonné par EDF (+8%), qui a publié ce matin un résultat net courant de 3.871 millions d'euros pour 2019, en hausse de 57,9% par rapport à 2018, et un EBITDA en croissance organique de 8,4% à 16.708 millions, pour un chiffre d'affaires en hausse organique de 3,5% à 71.317 millions. Le chiffre d'affaires de Groupe Canal+ s'élève à 5 268 millions d'euros en 2019, en croissance de 2,0 % par rapport à 2018 (-0,9 % à taux de change et périmètre constants). Renault publie au titre de 2019 un résultat net de 19 millions d'euros, contre 3.451 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle de 2.662 millions (4,8% du chiffre d'affaires) en repli de 950 millions par rapport à 2018.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.34%