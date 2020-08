Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : en baisse alors que va ouvrir la réunion de J. Hole Cercle Finance • 27/08/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge ce matin, les investisseurs attendant le début de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'incertitude sur la croissance. Ainsi, peu avant 11h30, le CAC 40 recule de -0,7%, pour s'afficher à 5.010 points. 'Graphiquement, l'indice parisien est sur un plateau depuis le récent débordement de la zone des 5.005/5.025 points. Une légère extension pourrait porter l'indice CAC 40 à 5.105 points. Cependant, le manque de volume a eu pour effet d'aplanir les moyennes mobiles à 30 et 60 jours et cet indicateur de faiblesse devrait peser à l'approche des 5.080/5.100 points. En cas d'inversion de tendance, les supports référents restent à 4.955 et 4.910 points', commentent les équipes de Kiplink. Le symposium 'virtuel' de Jackson Hole - qui doit démarrer dans la journée avec le discours très attendu de Jerome Powell - sera consacré cette année au thème de la 'navigation au cours de la prochaine décennie' (Navigating the Decade Ahead). 'Un programme ambitieux quand on n'y voit pas clair à quelques semaines', jugent les équipes d'Oddo BHF. Les intervenants espèrent néanmoins que Jerome Powell saura restaurer l'optimisme des marchés, notamment en présentant une nouvelle doctrine plus souple concernant l'objectif d'inflation de la Fed. 'Pour le reste, Powell aura l'occasion de faire le point sur les risques pesant sur l'économie, au premier chef le coronavirus', ajoute-t-on chez Oddo. Du côté des statistiques du jour, en août 2020 en France, le climat des affaires poursuit son redressement entamé en mai, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui gagne sept points à 91, mais reste cependant en deçà de son niveau relativement élevé d'avant confinement (105). 'Cette nette amélioration s'explique avant tout par la forte hausse des soldes d'opinion sur l'évolution de l'activité au cours des trois derniers mois, commune à tous les grands secteurs d'activité', précise l'Insee. Les investisseurs surveilleront par ailleurs, en début d'après-midi, les derniers chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, ainsi que la deuxième estimation du PIB américain de deuxième trimestre. Dans l'actualité des valeurs, Bouygues publie un résultat net part du groupe de -244 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, en repli de 469 millions en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel courant de -132 millions, en recul de 585 millions. Le conglomérat explique que cet écart est totalement lié à l'impact de la Covid-19, estimé à -650 millions d'euros sur le semestre, et qu'après avoir atteint un point bas en avril, son ROC est redevenu positif à compter du mois de juin. Colas publie un résultat net part du groupe de -295 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 193 millions en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel courant de -304 millions d'euros, en retrait de 168 millions. Carrefour annonce un accord pour acquérir 172 magasins de proximité et supermarchés sous enseigne Supersol en Espagne, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.52%