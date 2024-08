Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: écarts très modestes, l'attentisme s'impose toujours information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue hésitante mardi à l'ouverture, les investisseurs cherchant toujours une direction dans un contexte de prudence avant plusieurs rendez-vous économiques importants.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - grappille trois petits points à 7257,5 points, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Inquiétudes, peur, craintes... les qualificatifs utilisés par les gérants et les analystes ne manquent pas pour décrire la période compliquée que traversent actuellement les places boursières mondiales.



Après avoir longtemps gravité autour de son point d'équilibre, le marché parisien s'est de nouveau enfoncé dans le rouge hier pour conclure la séance sur un repli de 0,3% à 7250 points.



Même scénario à Wall Street, qui s'est de nouveau montrée indécise lundi avec un recul de l'ordre de 0,4% pour le Dow Jones, tandis que le Nasdaq Composite avançait de 0,2%.



Après une première partie d'année en fanfare, les investisseurs paraissent toujours vouloir reprendre leur souffle à l'amorce d'un second semestre qui pourrait réserver davantage de turbulences.



Quelques statistiques relatives au marché du travail ont récemment suffi à laisser craindre un net ralentissement de la croissance américaine au cours des mois à venir, voire même une éventuelle retombée en récession.



'Un marché attentiste est rarement un marché haussier', rappelle Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Plusieurs questions cruciales restent en suspens: quelle sera l'évolution de l'économie américaine dans les mois qui viennent et comment réagira la Fed à la décélération de l'activité qui se profile?



'La publication des prix à la production aux Etats-Unis donnera un avant-goût du chiffre des prix à la consommation qui est le point d'orgue de la semaine', souligne Christopher Dembik.



'Ajoutons également que les résultats de Home Depot aujourd'hui seront scrutés de près par les analystes puisqu'il s'agit d'un baromètre, certes imparfait, mais important du comportement du consommateur américain', ajoute l'analyste.



'De mauvais chiffres risquent d'être durement sanctionnés par le marché', prévient le stratège de Pictet.



Autre indicateur très attendu, celui des ventes au détail aux Etats-Unis, attendu jeudi, qui devrait permettre de tester la vigueur de la consommation des ménages américains, principal moteur de la croissance du pays.



Cette fois, de bons chiffres pourraient constituer un catalyseur positif pour les marchés en suggérant que la révision à la baisse de leurs prévisions a peut-être été excessive.



Mais certains observateurs se montrent toujours prudents, estimant que les préoccupations qui entourant la santé de l''économie américaine vont perdurer et que le ralentissement en cours va se poursuivre



Dans ce contexte, les rendements continuent de se détendre, trahissant une fuite vers la qualité avant la publication des indicateurs cruciaux de la deuxième partie de semaine.



Le rendement des Treasuries à dix ans revient autour de 3,90%, un plus bas de quasiment un an, tandis que le rendement du dix ans allemand s'établit à 2,22%.



Les marchés de change demeurent eux aussi focalisés sur les prochaines publications d'indicateurs, avec un euro qui grignote 0,1% face au dollar, au-delà de 1,0940.



Le marché du pétrole repart à la baisse du fait des inquiétudes sur l'état de l'économie américaine, qui pourraient mener à un déclin de la demande.



Le Brent recule de 0,8% à 81,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,7% à 79,5 dollars.





