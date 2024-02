Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: du vert en vue avant une série d'indicateurs information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 08:28









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi matin en amont de la publication d'une série d'indicateurs, alors que les investisseurs continuent de digérer de nombreux résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - gagne 47 points à 7727 points, laissant entrevoir une ouverture au-dessus du seuil des 7700 points.



Les marchés d'actions européens et américains ont connu jusqu'ici un bon début d'année, les investisseurs privilégiant désormais les nouvelles rassurantes sur le front de l'économie pour reléguer au second plan leurs questionnements sur l'évolution des politiques monétaires.



Les nouvelles données attendues aujourd'hui devraient leur permettre de mieux évaluer la santé de l'économie, et donc le 'timing' de l'assouplissement monétaire à venir des grandes banques centrales.



Si le moment et l'ampleur des premières baisses de taux font l'objet d'un débat et d'un recalibrage, les intervenants savent que tout ajustement politique à venir leur sera favorable.



Aux Etats-Unis, les chiffres des ventes au détail pourraient connaître une certaine modération au mois de janvier, même si le moral des ménages américains évolue à des niveaux proches de ses plus hauts historiques.



D'autres indicateurs viendront animer les échanges, dont les prix à l'importation, les inscriptions aux allocations chômage, la production industrielle et l'indice Empire State de la Fed de New York.



En France, le début de journée a été marqué par une nouvelle salve de publications de sociétés, dont celles de plusieurs poids-lourds de la trempe de Schneider Electric, Stellantis, Orange, Safran ou encore Airbus.



Les marchés de taux se stabilisent après avoir signé mardi l'une de leurs pires séances depuis octobre 2023. Le rendement des Treasuries à dix ans stagne sous 4,27%, tandis que le Bund allemand se maintient à 2,31%.



Les cours pétroliers poursuivent leur repli, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le Brent recule de 0,4% à 81,3 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de 0,4% à 76,3 dollars.





