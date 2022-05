Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : du surplace après les gains de la semaine écoulée information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 08:31









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, l'absence de Wall Street, fermée pour Memorial Day, incitant les investisseurs à marquer une pause. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - progresse de 54 points à 6547,5 points, annonçant une légère hausse dans les premiers échanges. La séance du jour s'annonce particulièrement calme du fait de la fermeture de la Bourse de New York, une raison supplémentaire d'éviter la prise de risque après les gains confortables enregistrés la semaine dernière. Le CAC a réussi à opérer un rebond technique de 3,6% la semaine passée, mais certains stratèges soulignent que les signes tangibles d'un véritable retournement de tendance tardent à se matérialiser. En attendant d'en savoir plus sur la poursuite éventuelle du rebond signé la semaine dernière, les investisseurs vont se focaliser aujourd'hui sur les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne. Au-delà de l'absence de Wall Street, la prise de risque devrait rester limitée en attendant la parution, cette semaine, de plusieurs indicateurs qui permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie mondiale. Les acteurs de marché surveilleront avec une attention toute particulière les chiffres de l'emploi américain, qui seront dévoilés vendredi. Les économistes s'attendent à une décélération des créations de postes au mois de mai, attendues autour de 325.000 contre 428.000 en avril. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 2,2% lundi, soutenu par les gains enregistrés vendredi à New York et par l'annonce d'un plan d'action en faveur de la reprise économique à Shanghai. Dans le but de coordonner le contrôle de l'épidémie de Covid, la plus grande ville chinoise a annoncé qu'elle allait favoriser la reprise de la production dans tous les secteurs de l'industrie. L'idée est d'accentuer les mesures de prévention et de désinfection des entreprises afin de stabiliser les chaînes de production et de faciliter les canaux de logistique et de transport nationaux et internationaux. En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a progressé de 0,3% suite à ces annonces et la Bourse de Shanghai a repris près de 0,2%. Dans ce climat de torpeur quasi-général, les cours du pétrole progressent, avec un brut léger américain qui avance de 0,8% à plus de 116 dollars et un Brent de mer du Nord qui progresse de 0,5%, au-delà des 120 dollars.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.80%