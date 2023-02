CAC 40: du rouge dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en baisse mercredi à l'ouverture dans le sillage du lourd repli accusé la veille par Wall Street sur fond d'un vif regain de tension sur le marché obligataire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - cède 24 points à 7296,5 points, annonçant encore un début de séance en territoire négatif.



Le marché parisien avait achevé la séance de mardi sur un recul de 0,4%, à 7305 points, un score limité au regard du décrochage de la Bourse de New York, qui a subi hier son plus lourd revers de l'année 2023, tous les indices ayant accusé des baisses de plus de 2%.



Il s'agit néanmoins du troisième repli d'affilée du CAC.



A l'image des autres places mondiales, l'indice parisien souffre de la spectaculaire remontée des rendements obligataires, qui fait remonter en flèche le dollar.



Sur le marché des Treasuries, le rendement à dix ans a dépassé hier soir le seuil de 2,95%, établissant un nouveau plus haut niveau depuis le mois de novembre dernier.



Les marchés obligataires avaient déjà souffert la semaine dernière en raison d'un mouvement de révision à la hausse des anticipations sur les taux finaux de la Réserve fédérale américaine.



Alors qu'à la fin du mois de janvier, le taux final prévu était estimé à 4,9% en juin, les marchés tablent désormais sur un taux final de plus de 5,3% de la Fed au mois de juillet.



Cette dynamique a eu pour conséquence une accentuation du rebond du dollar, qui a tenu bon malgré la lourde chute des indices américains en regagnant du dollar face à l'euro, au yen et à la livre sterling.



Si elles affectent en premier lieu les Etats-Unis, ces tensions n'épargnent pas les rendements obligataires de la zone euro, qui emboîtent le pas de ceux des Treasuries.



Ces craintes débouchent ainsi sur une reprise généralisée des tensions sur les taux, courts et longs, avec des OAT françaises à 10 ans qui bondissent vers 3% et des Bunds allemands qui se tendent à 2,52%.



Les inquiétudes sur l'évolution des taux devraient à nouveau dominer les échanges ce mercredi dans l'attente de la publication de quelques indicateurs économiques de premier plan.



Attendu dans le courant de la matinée, l'indice Ifo du climat des affaires devrait rebondir en février grâce à la rechute des prix du gaz, qui évoluent désormais à des plus bas de 17 mois.



Dans ce contexte, les investisseurs seront également attentifs à l'indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne, attendu en légère hausse en janvier par rapport au mois précédent.



Les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed - qui seront publiées dans la soirée - présentent quant à elles moins d'intérêt que d'habitude car tous les chiffres parus depuis cette réunion ont été supérieurs aux attentes.



Toutes ces statistiques ont alimenté le doute quant à la rapidité de la désinflation, conduisant plusieurs membres de la Fed à plaider pour une poursuite de la politique monétaire restrictive de l'institution.