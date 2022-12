CAC 40: du rouge après la Fed et en attendant la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 08:28

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter dans le rouge jeudi matin suite à la décision sans surprise de la Réserve fédérale de relever ses taux d'un demi-point.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de 44,5 points à 6687 points, annonçant une ouverture en territoire négatif.



La Fed a, comme attendu, décidé hier soir d'augmenter ses taux directeurs de 50 points de base à l'issue de sa réunion de deux jours, un rythme moins élevé que les quatre hausses de taux 0,75 point précédemment annoncées.



Si ce relèvement était largement anticipé, son président, Jerome Powell, l'a accompagné d'un discours 'hawkish' (restrictif) en répétant notamment que l'institution comptait encore augmenter le loyer de l'argent.



Pour 2023, les taux devraient ainsi continuer à remonter au-delà de 5,1%, comme le montrent les estimations ('dot plot') fournies par les membres du comité de politique monétaire de la Fed.



'Si Powell ne s'est pas montré particulièrement accommodant au niveau de ses perspectives, il a quand même laissé la porte ouverte à une modération des hausses de taux au mois de février si les indicateurs économiques devaient s'affaiblir' tempère ce matin les économistes de Danske Bank.



Wall Street a clôturé en berne mercredi au terme des conclusions de la réunion de la Réserve fédérale: le Dow Jones a cédé 0,4% tandis que le Nasdaq Composite cédait près de 0,8%.



Tous les regards vont désormais se tourner vers Francfort, où la la Banque centrale européenne (BCE) réunit aujourd'hui son conseil des gouverneurs.



Alors que les pressions inflationnistes restent élevées, la BCE devrait elle aussi opter pour un tour de vis de 50 points de base et indiquer qu'elle prévoit de continuer à relever ses taux.



Tout comme pour la Fed, les investisseurs chercheront à obtenir des indications quant à l'amplitude de la hausse de taux à attendre au mois de février.



Ils espèrent également obtenir des détails concernant la réduction à venir de la taille du bilan de la BCE, un enjeu majeur compte tenu de l'importance du soutien que l'institution apporte à certains marchés obligataires, en particulier périphériques.



Au même titre que la Banque d'Angleterre, qui devrait elle aussi relever ses taux d'intérêt de 50 points de base aujourd'hui, sa communications devrait rester 'hawkish', cohérente avec des taux directeurs plus élevés et aucune baisse de taux envisagée dans l'immédiat.



La perspective d'une poursuite de la normalisation de la politique monétaire des deux côtés de l'Atlantique devrait soutenir les rendements américains et européens.



Le dix ans américain remonte déjà au-delà de 3,50% et son équivalent allemand évolue à 1,93%.



La séance s'annonce également chargée sur le plan des statistiques avec au programme du jour aux Etats-Unis la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York, de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes de détail, des inscriptions aux allocations chômage et des chiffres de la production industrielle.