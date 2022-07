CAC 40: du rouge à l'entame d'une semaine intense information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le rouge lundi matin, les investisseurs optant pour une certaine prudence au début d'une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur le front des résultats comme sur celui de la politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - recule de 30,5 points à 6184,5 points, signalant une ouverture en baisse d'environ 0,5%.



Les intervenants se préparent à une semaine intense et potentiellement décisive avec une avalanche de résultats trimestriels, qui seront entrecoupés des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les publications des poids lourds technologiques seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs s'interrogent sur la vigueur de la demande des consommateurs et des entreprises dans un contexte de ralentissement économique.



Les géants Microsoft et Alphabet publieront leurs comptes demain, suivis de Meta Platforms mercredi puis d'Apple et Amazon jeudi.



La semaine sera de loin la plus chargée de cette saison des résultats aux Etats-Unis, avec un total de 175 composantes du S&P 500, dont 12 de l'indice Dow Jones, devant dévoiler leurs chiffres du deuxième trimestre.



En France, la journée de jeudi va être particulièrement lourde avec les résultats de nombreux groupes du CAC 40, dont ceux d'Air Liquide, Capgemini, L'Oréal, Orange, Sanofi, Safran ou Schneider Electric.



De fait, toute surprise, dans un sens ou dans l'autre, risque d'impacter fortement les indices.



Autre grand rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la Fed se tiendra mardi et mercredi. Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine relève le taux de ses fonds fédéraux de 0,75 point de pourcentage.



'Il va être intéressant de voir comment Powell va essayer de naviguer entre nécessité de réduire l'inflation et de soutenir la croissance', préviennent ce matin les équipes de Deutsche Bank.



La semaine promet également d'être riche du côté des indicateurs économiques.



Après l'Ifo aujourd'hui, les intervenants prendront connaissance jeudi de la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre, attendu en hausse de 0,5% après son repli de 1,6% au premier trimestre.



Point d'orgue de la semaine, les acteurs de marché s'intéresseront vendredi aux premiers chiffres de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, mais aussi aux derniers chiffres de l'inflation dans la région, qui pourrait une fois de plus surprendre à la hausse.