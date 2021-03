Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : des positions prudentes en attendant l'inflation Cercle Finance • 31/03/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, l'attention des investisseurs se focalisant sur une flopée d'indicateurs, dont les chiffres très attendus de l'inflation en zone euro. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - se replie de 11 points à 6074,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. Les investisseurs semblent vouloir adopter une position prudente pour cette dernière séance du deuxième trimestre, qui sera marquée notamment par la publication des dernières données sur l'inflation, dont la récente poussée a inquiété les marchés. Au mois de mars, la hausse des prix à la consommation est attendue autour de 1,4% sur un an. D'après les économistes, l'inflation pourrait dépasser ponctuellement le seuil de 2% vers la fin de l'année, avant de refluer. Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme tendent à se stabiliser ce matin après leurs mouvements en montagnes russes des derniers jours. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, souvent considéré comme l'emprunt de référence en Europe, s'établit à -0,29% tandis qu'aux Etats-Unis le taux de l'obligation souveraine remonte sensiblement, à 1,73%. Les marchés seront par ailleurs très attentifs aux détails du programme d'infrastructures de 3.000 milliards de dollars que le président américain Joe Biden doit dévoiler dans la journée. 'Toute la question est de savoir s'il présentera des mesures élargies (énergies vertes, technologie,...) et comment sera financé le plan (hausses d'impôts sur les entreprises et les ménages les plus riches,...)' s'interrogent ce matin les équipes de Danske Bank. Pour la banque danoise, le président américain devrait mettre en place un programme de l'ordre de 2.000 milliards de dollars sur huit ans, financé par un taux d'impôts sur les sociétés à 28%, et qui devrait inclure divers secteurs tels que les transports, les véhicules électriques, la fourniture d'eau, le haut-débit, l'électricité et les semi-conducteurs.

