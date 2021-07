Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : des 'minutes' aux allures de non-événement Cercle Finance • 08/07/2021 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli jeudi matin après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui n'a pas réservé de grandes surprises. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - recule de 23,5 points à 6503,5 points, préfigurant un début de séance prudent. La parution, hier soir, des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale s'est apparentée à un non-événement qui n'a guère fait tressaillir les marchés d'actions américains. Le document révèle que le soutien monétaire va être poursuivi, les hauts-dignitaires de la Fed jugeant que l'économie américaine dispose encore de marges d'amélioration, notamment sur le front de l'emploi. Le scénario de la remontée 'transitoire' de l'inflation se trouve par ailleurs confirmé, un élément de nature à rassurer des investisseurs inquiets d'une possible résurgence des tensions inflationnistes. Les grands indices new-yorkais sont demeurés ancrés dans le vert après la publication du document. Au coup de cloche final, le Dow Jones et le S&P 500 prenaient 0,3%, tandis que le Nasdaq affichait un gain symbolique de 0,01%. De façon assez paradoxale, les bons du Trésor américain à 10 ans n'ont pas interrompu leur rally, malgré ce regain d'appétit apparent pour le risque. Le rendement du papier à 10 ans s'est effondré en 48 heures, repassant hier sous le seuil des 1,30% pour la première fois depuis cinq mois. Même si la tendance de court terme reste haussière, le marché parisien semble lutter, depuis quelques séances, pour se maintenir dans le haut de son canal canal haussier situé entre 6550/6575 points. Ce sentiment de fébrilité fait que le plateau supérieur des 6615 à 6650 points apparait dorénavant comme un élément bloquant à court terme pour le CAC. Hier, la Bourse de Paris s'était bien redressée sur le 'finish', mais sa progression de 0,3% à 6527 points s'était faite dans un volume médiocre de 3,4 milliards d'euros. Les analystes techniques font toutefois valoir que les supports de référence de 6300 et 6290 points en vue d'un éventuel retournement de tendance sont encore très lointains.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -2.27%