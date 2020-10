Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : des investisseurs toujours sur leur garde Cercle Finance • 30/10/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse vendredi matin avant la publication de plusieurs statistiques de premier plan en zone euro et aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - qui avait terminé sur une note inchangée hier - abandonne 63 points à 4502,5 points, annonçant un début de séance en net repli. Les investisseurs surveilleront plusieurs statistiques majeures dans la journée, à commencer par la parution, à 11h00, de la première estimation du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre. En France, l'Insee a annoncé ce matin que le PIB hexagonal avait rebondi de 18,2% au troisième trimestre, mais que l'activité restait bien en-dessous de ses niveaux d'avant la crise (-4,3% sur un an). Autre rendez-vous important, la publication, à l'heure du déjeuner, des dépenses et des revenus des ménages américains, qui permettront de savoir si la consommation est restée bien orientée aux Etats-Unis à la rentrée. De bonnes statistiques ne seront peut-être pas suffisantes pour faire oublier aux investisseurs les interrogations qui continuent d'entourer l'évolution de la pandémie de coronavirus. 'Les niveaux d'hospitalisations dans certains pays commencent à s'approcher des pics qui avaient été enregistrés au cours de la première vague', s'inquiètent ce matin les équipes de Deutsche Bank. La cote reste par ailleurs animée par de nombreuses publications de résultats à Paris, en Europe et surtout aux Etats-Unis. La saison des trimestriels s'est poursuivie hier soir, avec une vague de points trimestriels émanant des géants américains de la haute technologie. Si Alphabet, la maison-mère de Google, a fait mieux que prévu, Apple, Amazon et Facebook accusaient tous des pertes en cotations après-Bourse suite à des performances jugées pour le moins contrastées.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.14%